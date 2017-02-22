FED: Yakın zamanda faiz artışı yapılabilir (2)

Washington, 22 Şubat () - ABD merkez bankası FED tutanaklarında, ekonomik gelişmeler olumlu seyrederse "yakın zamanda" faizlerin yükseltilmesinin gerekebileceği ifade edildi. Tutanakların açıklamasının ardından dolar 3,58'e kadar geriledi.

FED'in Ocak ayı tutanaklarına göre, ekonomik göstergelerin olumlu olması durumunda yakın zamanda faiz artışı yapılabileceğine işaret edildi. Tutanaklarda faiz artışının kademeli olarak yapılması uygun görülüyor. FED yetkililerine göre, yüksek enflasyon riskinin fazla olmadığı belirtilirken, doların güçlenmesinin aşağı yönde risk oluşturabileceği ifade edildi.

Uygulanacak politikaların da aşağı yönlü risk teşkil ettiği bildirilirken, mali teşvik politikası dahil olmak üzere yukarı risk faktörlerinin de bulunduğu belirtildi.

Liranın değer kazancı yüzde 1'i geçti

FED'in doların değeriyle ilgili açıklamalarının ardından, 3,60 düzeyinde seyretmekte olan dolar kuru 3,58'e geriledi ve Türk lirasının dolar karşısındaki günlük değer kazancı yüzde 1'i aştı.