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Fed / Williams: ABD'de resesyon olasılığı yüksek değil

New York Fed Başkanı John Williams, küresel büyümenin yavaşladığına  işaret eden verilere karşın, ABD ekonomisinde bir resesyon endişesi taşımadığını söyledi.

Fed / Williams: ABD'de resesyon olasılığı yüksek değil

New York Fed Başkanı John Williams, küresel büyümenin yavaşladığına  işaret eden verilere karşın, ABD ekonomisinde bir resesyon endişesi taşımadığını söyledi.

Puerto Rico'nun San Juan kentinde konuşan Williams, "2019 veya 2020'de bir resesyon yaşanması olasılığı yüksek değil" dedi.
ABD ekonomisinin çok iyi bir durumda olduğunu belirten Evans, "Ekonomide büyümeinin yavaşlamakta olduğu bir gerçek; ancak, bu  sürdürülebilir hıza doğru bir yavaşlama" diye konuştu.

Hazine kağıtları getiri  eğrisini çok dikkatli şekilde izlediklerini de vurgulayan Williams, "Getiri eğrisinin terse dönmesi  geçmişte hep resesyona işaret etti, ancak bugün aynı şey söz konusu  olmayabilir" dedi.

Bu arada, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Başkanı Donald Trump'un, eski danışmanlarından Stephen Moore'u Fed Yönetim Kurulu üyeliğine getirmesinin, Fed'in politikasını değiştirmeyeceğini vurguladı ve Moore'un Fed içindeki "birçok sesten yalnızca biri" olacağının altını çizdi.

Fed'in politika kararlarının alındığı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 19 üyesinin bulunduğunu belirten Bullard, "Bu kadar çok üyenin olduğu ortamda hiç kimsenin görüşleri egemen olamaz. Fed'in para politikasının  ne olması gerektiği konusunda birçok analiz yapan büyük bir ekibi var, bu analizler karar verirken bilgilendirici oluyor" diye konuştu.

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