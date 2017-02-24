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Fed tutanakları sonrası dolar 3.55 lirayı da gördü

İstanbul, 24 Şubat () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı konusunda "belirsizlik yaratan" tutanakları sonrası küresel piyasalarda zayıflayan dolar, 3.55 liraya kadar indi. Ocak ayında 3.94 liralık tarihi zirvenin ardından...

Fed tutanakları sonrası dolar 3.55 lirayı da gördü

İstanbul, 24 Şubat () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı konusunda "belirsizlik yaratan" tutanakları sonrası küresel piyasalarda zayıflayan dolar, 3.55 liraya kadar indi.
Ocak ayında 3.94 liralık tarihi zirvenin ardından Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaları ve sonra da Fed tutanaklarıyla zayıflayan dolardaki yaklaşık bir aylık gerileme yüzde 10'u buldu.
Tutanaklar sonrası 3.60 liradan 3.55 liraya kadar inen dolar, günün ilk işlemlerinde 3.57 - 3.58 lira aralığına dönerken, euro da 3.78 lira sınırında hareket etmeye başladı. "Parite yükselmeye çalışıyor" Alnus Yatırım'ın günlük piyasa notunda, "Fed tutanaklarında enflasyon beklentilerindeki karmaşık görünüm doları zayıflatırken, parite ise yükselmeye çalışıyor. Euro tarafı ise Fransa’daki seçim sürecinin oluşturduğu baskı ile birlikte aşırı yükselişlerde sınırlı kalıyor. Veri akışının yoğun olmadığı bugün ABD’de tüketici güveni takip edilecek" yorumu yapıldı. "Tutanaklar güvercin tonlu" Bazı yatırımcıların "güvercin tonlu" diye nitelendirdiği tutanaklara göre, Fed'in faiz politikasına yön veren komitenin üyeleri, işsizlik ve enflasyon verilerinin beklentilere uygun gelişmesi durumunda "oldukça yakın bir zamanda" faiz artırmanın uygun olacağının altını çizdiler.
Ancak Fed üyeleri, faiz politikalarına net bir yön vermeden önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ekonomiye ilişkin planlarındaki belirsizlerin ortadan kalkması gerektiğine" de dikkat çektiler.
Tutanaklarda, "Komite üyeleri, maliye ve ekonomi politikalarının nasıl bir yön bulacağı ve ne zaman devreye alınacağı konusundaki belirsizlik bulunduğuna dikkat çekildi" denildi.  

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