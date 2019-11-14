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Fed / Powell: ABD'de politika faiz oranlarını etkileyemez
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de politikanın faiz oranlarını etkileyemeyeceği uyarısı yaptı. Powell dün akşam ABD Kongresi'nin Ortak Ekonomik Komitesi önünde yaptığı konuşmada, ABD'de faizlerin yalnızca, veriler,...
EKONOMİ 14.11.2019, 09:36
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de politikanın faiz oranlarını etkileyemeyeceği uyarısı yaptı.
Powell dün akşam ABD Kongresi'nin Ortak Ekonomik Komitesi önünde yaptığı konuşmada, ABD'de faizlerin yalnızca, veriler, araştırmalar ve ABD ekonomisinin performansı incelenerek belirlendiğinin altını çizdi.
ABD'de büyümenin devam ettiği, istihdam piyasasının sağlam olduğu ve enflasyonun istikrarlı seyrettiği bir ortamda, negatif faiz oranlarının ABD ekonomisi için uygun olmadığını vurguladı.
Powell, Fed'in görevinin ticaret, göç veya federal harcama politikalarını belirlemek olmadığını söyleyerek kendisini 2020'deki başkanlık seçimlerinden önceki yılda siyasi münakaşaya dahil etme çabalarına karşılık vermedi.
Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un, on yıldır devam eden güçlü büyüme nedeniyle hangi politikalara en çok önem verdiğini sorusuna üzerine Powell, "Uzun ve yavaş bir toparlanma oldu ancak uzun bir yol katedildi. Herkesin bunun için takdir edilmesini istiyorum" dedi.
Trump dün New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada Fed'in ABD'yi diğer ülkelerle rekabet konusunda dezavantajlı olmasına neden olduğu söyleyerek, faizleri artırması ve daha sonra düşürmesi nedeniyle Fed'e yönelik eleştirisini ve negatif faiz oranları çağrısını tekrarlamıştı.
Powell dün akşam ABD Kongresi'nin Ortak Ekonomik Komitesi önünde yaptığı konuşmada, ABD'de faizlerin yalnızca, veriler, araştırmalar ve ABD ekonomisinin performansı incelenerek belirlendiğinin altını çizdi.
ABD'de büyümenin devam ettiği, istihdam piyasasının sağlam olduğu ve enflasyonun istikrarlı seyrettiği bir ortamda, negatif faiz oranlarının ABD ekonomisi için uygun olmadığını vurguladı.
Powell, Fed'in görevinin ticaret, göç veya federal harcama politikalarını belirlemek olmadığını söyleyerek kendisini 2020'deki başkanlık seçimlerinden önceki yılda siyasi münakaşaya dahil etme çabalarına karşılık vermedi.
Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un, on yıldır devam eden güçlü büyüme nedeniyle hangi politikalara en çok önem verdiğini sorusuna üzerine Powell, "Uzun ve yavaş bir toparlanma oldu ancak uzun bir yol katedildi. Herkesin bunun için takdir edilmesini istiyorum" dedi.
Trump dün New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada Fed'in ABD'yi diğer ülkelerle rekabet konusunda dezavantajlı olmasına neden olduğu söyleyerek, faizleri artırması ve daha sonra düşürmesi nedeniyle Fed'e yönelik eleştirisini ve negatif faiz oranları çağrısını tekrarlamıştı.
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