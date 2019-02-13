Fed / Mester: Güçlü enflasyon baskısına ilişkin bir kanıt yok

İstanbul, 13 Şubat () - ABD Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, ekonomide güçlü enflasyon baskısına ilişkin bir kanıt olmadığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nötr faiz oranına yaklaştığının altını çizen Mester, Fed'in sürdürdüğü para politikasının, eğrinin arkasında veya önünde kaldığına ilişkin bir işaret bulunmadığını da vurguladı.

Cincinnati'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Mester, düşük enerji fiyatlarının etksi ile enflasyonun yılın ilk bölümünde yüzde 2.0'nin altında hareket etmesinin muhtemel göründüğünü, ancak trend enflasyonun Fed'in hedefini yakaladığına dikkat çekti.

Fed'in bilançosunu daraltmasının finansal piyasalarda bozulmalara neden olduğuna ilişkin kanıt da görmediğini belirten Mester, Fed'in bilançonun normalleştirilmesine ve bilanço daraltmanın sona erdirilmesine yönemlik planlarını önümüzdeki toplantılarda sonuçlandırmasının beklendiğini ekledi.

Mester, Fed'in finansal kriz sırasında aldığı trilyonlarda dolar tutarında tahvili kademeyi olarak azaltmasının bazı finansal varlıklar için talebi azalttığı değerlendirmesine karşı çıkarak, "Bilanço daraltma kademeli, yavaş yavaş yapılıyor, piyasalarda probleme yol açmıyor. Bilanço daraltmanın finansal piyasalarda bozulmalara neden olduğuna ilişkin de bir kanıt yok" diye açıkladı.

ABD ekonomisinin 2019'da iyi performansını devam ettireceğini öngören Mester; buna karşılık, büyümenin biraz yavaşlayabileceği uyarısı yaptı.