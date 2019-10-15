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Fed / Kashkari: Wall Street'in yakınmalarından bıktım

Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, Wall Street  bankerlerinin "böbürlenme ve akılsızlıklar"ından bıktığını söyledi. Kashkari, Axios ile söyleşisinde, bankacıların Fed'in (ABD Merkez Bankası), gecelik borçlanmalara...

EKONOMİ 15.10.2019, 09:00
Fed / Kashkari: Wall Street'in yakınmalarından bıktım
Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, Wall Street  bankerlerinin "böbürlenme ve akılsızlıklar"ından bıktığını söyledi.
Kashkari, Axios ile söyleşisinde, bankacıların Fed'in (ABD Merkez Bankası), gecelik borçlanmalara bağlı olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı altında bulunduğunu söyledi ve ekledi:
"Açıkçası, piyasanın bu tür görüşlerine tanammülümü tamamen yitirdim."
Bu tür yakınmaların, kredilerini zamanında planlama konusunda gönülsüz olan bankalardan geldiğini anlatan Kashkari, bu bankaların sonra da repo faizleri için de Fed'i suçladıklarını söyledi. Tüm bankaların Fed'in gecelik  acil durum kaynaklarını kullanabileceklerini de anımsatan Kashkari, ancak, repütasyonlarına zarar gelecek çekincesiyle bu olanağı kullanmaktan kaçındıklarını vurguladı ve şöyle devam etti:
"Bunu yapmıyorlar, çünkü bunun ktendilerini zayıf göstereceğini düşünüyorlar. Bunu kullanmak istemiyorlar ve sonra da New York Fed'in kendilerini yeni bir kaynakla rahatlatmak için koşturmasını bekliyorlar. Bankaların, kendi likidite ihtiyaçlarını kendilerinin planlamaları beklenir. Onlar bunu yeterince yapmıyorlar. Ve şimdi yakınıyorlar, çünkü plan yapmayı beceremediler."

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