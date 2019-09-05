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Fed / Kashkari: Faiz indirimleri zayıf araç ancak yapılmalı
Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarını indirmenin ekonominin ticaret savaşından gördüğü zararı telafi etmek için "zayıf ve kötü" bir araç olduğu uyarısı yaptı; ancak, "yapılması gerektiğini" ekledi. ABD...
EKONOMİ 05.09.2019, 06:00
Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarını indirmenin ekonominin ticaret savaşından gördüğü zararı telafi etmek için "zayıf ve kötü" bir araç olduğu uyarısı yaptı; ancak, "yapılması gerektiğini" ekledi.
ABD Kurumsal Yöneticiler Derneği'nin bir toplantısında konuşan Kashkari, Fed'in ABD ekonomisinin gördüğü zararı geri döndürmeyi bir şekilde yapması gerektiğini de vurguladı ve ekledi:
"Eğer işletme yatırımları düşmeye, resesyon için uyarı ışıkları yanmaya devam eder ise Fed'in ekonomiyi büyüme yolunda tutmak için yapabileceği her şeyi yapması gerekeceğini düşünüyorum."
Getiri eğrisinin terse dönmesini de değerlendiren Kashkari, bunun olası bir resesyonun "en endişe verici" işareti olduğunu, çünkü getiri eğrisinin bu durumunun yatırımcıların büyüme konusunda konusunda ne kadar endişeli olduklarını ortaya koyduğunu vurguladı.
ABD Kurumsal Yöneticiler Derneği'nin bir toplantısında konuşan Kashkari, Fed'in ABD ekonomisinin gördüğü zararı geri döndürmeyi bir şekilde yapması gerektiğini de vurguladı ve ekledi:
"Eğer işletme yatırımları düşmeye, resesyon için uyarı ışıkları yanmaya devam eder ise Fed'in ekonomiyi büyüme yolunda tutmak için yapabileceği her şeyi yapması gerekeceğini düşünüyorum."
Getiri eğrisinin terse dönmesini de değerlendiren Kashkari, bunun olası bir resesyonun "en endişe verici" işareti olduğunu, çünkü getiri eğrisinin bu durumunun yatırımcıların büyüme konusunda konusunda ne kadar endişeli olduklarını ortaya koyduğunu vurguladı.
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