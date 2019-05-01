Fed kararına doğru FTSE açılış öncesinde yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Mayıs () – Yatırımcılar ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gün içinde para politikasına ilişkin yapılacak açıklamayı beklerken, FTSE 100 açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Fed para politikası kararının yanında Sprint Corporation, GlaxoSmithKline, CVS Health Corp. ve CME Group’un da açılış öncesinde gelirlerine ilişkin rakamları açıklamaları bekleniyor.

Açılış öncesinde FTSE 100 yüzde 0.46 değer yükselirken, euro dolar karşısında yatay hareket etti ve TSİ 09:02’de 1.1219 dolardan işlem gördü. DAX ve CAC 40 resmi tatil nedeniyle Çarşamba günü kapalı olacak.