Fed kararı öncesi metal fiyatları düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Mayıs () - ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gün içinde para politikasına ilişkin yapılacak açıklama öncesi metaller düştü.

Fed para politikası kararının yanında Sprint Corporation, GlaxoSmithKline, CVS Health Corp. ve CME Group’un da açılış öncesinde gelirlerine ilişkin rakamları açıklamaları bekleniyor.

Gelişmelerin ardından altın yüzde 0.13 düşüşle 1,281,88 dolardan, gümüş TSİ 06:07’de yüzde 0.14 düşüşle 14.94 dolardan, platin TSİ 06:08’de yüzde 0.57 düşüşle 882.92 dolardan ve paladyum da yüzde 1.33 düşüşle 1,370.78 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatlarının yanında petrol fiyatları, ABD’de artan ham petrol stokları, Venezuela’da yoğunlaşan kriz ve ABD’nin İran üzerinde uyguladığı yaptırımların piyasalarda belirsizliğe yol açmasıyla düştü.

Gelişmelerin ardından WTI yüzde 0.88 düşüşle 63.35 dolardan, Brent ham petrolü de yüzde 0.40 düşüşle 71.77 dolardan işlem gördü.

