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Fed / Harker: 2019 yılında en fazla bir faiz artırımı olabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Mart () – ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia Başkanı Patrick Harker, ABD’nin olumlu ekonomik görünümünü koruduğunu ve "bu yıl en fazla bir ve 2020 yılında en fazla bir faiz artırımı" yapılabileceğini...

Fed / Harker: 2019 yılında en fazla bir faiz artırımı olabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Mart () – ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia Başkanı Patrick Harker, ABD’nin olumlu ekonomik görünümünü koruduğunu ve "bu yıl en fazla bir ve 2020 yılında en fazla bir faiz artırımı" yapılabileceğini söyledi.
Londra'da bir konferansta konuşan Harker, "Ben bekle ve gör yaklaşımı içinde olmaya devam ediyorum. Benim mevcut görüşüme göre, bu yıl en fazla bir ve 2020 yılında en fazla bir faiz artırımı yapıılması uygun olur ve benim duruşumu gelişmelere bağlı olarak veriler yönlendirecek" dedi.
Harker ayrıca ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2.0 yükseleceğini öngörürken, ABD ekonomisine yönelik olası risklerin "hafif de olsa" aşağı yöne çevrildiğini söyledi.
Fed bilançosunu değerlendiren Harker, bilançonun öncelikli olarak Hazine tahvillerini kapsayacağını belirtirken, "gelecekte ekonomik koşulların daha uyumlu politikalara izin vermesi durumunda" bunun da değişebileceğini söyledi ve ekledi:
"Enflasyon, yüzde 2.0 olan hedefimiz doğrultusunda hareket ediyor ve daha da önemlisi, güçlü bir yukarı yönlü eğilimin etkisindeymiş gibi görünmüyor. Tersine, hafif de olsa aşağı doğru ilerliyor gibi görünüyor."

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