ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıklama yapan Fed, faizi 1,75 - 2,00 aralığında sabit tuttu.
FED faizleri sabit tuttu
ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıklama yapan Fed, faizi 1,75 - 2,00 aralığında sabit tuttu.
01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:07
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