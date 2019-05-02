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Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 aralığında sabit tuttu ve enflasyondaki düşüşün beklenenden daha kalıcı olabileceği uyarısı yaptı.

Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 aralığında sabit tuttu ve enflasyondaki düşüşün beklenenden daha kalıcı olabileceği uyarısı yaptı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki günlük toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyor, her iki yönde hareket ettirmek için güçlü bir gerekçe görmüyoruz; bu yıl için iyi bir yolda olduğumuzu görüyorum" dedi.

Çekirdek enflasyondaki düşüşün ağırlıklı olarak "geçici faktörler"in sonucu olabileceğinin altını çizen Powell, "düşük enflasyonun şimdilik" Fed'in politika faiz oranında herhangi bir değişiklik yapmaya karar vermesinde "sabırlı" olmasına olanak verdiğini vurguladı.

Politika faizi olan federal fon faiz oranının mevcut hedef bandında kalmasını sağlamak amacıyla bankalara rezerv fazlaları için ödediği faiz miktarını yüzde 2.40'tan yüzde 2.35'e düşüren Fed'in faiz açıklamasında da, "İstihdam piyasası güçlü kalmaya devam ediyor; ekonomik faaliyetler sağlam bir hızla yükseldi" denildi.

Fed politika açıklamasında, enflasyonun "ısrarla hedefin altında geliştiği"nin belirlenmesi durumunda ise, bu durum karşısında "endişe duyulacağı ve politika belirlerken dikkate alınacağı"na da dikkat çekildi.

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