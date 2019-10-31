Fed faizi 25 baz puan indirdi, dolar 5.69 lirayı gördü

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonominin büyümesini sürdürmesine destek olmak için bu yıl art arda üçüncü kez faiz indirdi. Fed'in faiz indiriminin ardından dolar 5.69 lirayı gördü.

Ekim toplantısında beklentilere paralel 25 baz puan faiz indirerek, fonlama faizinde hedef aralığı yüzde 1.50–yüzde 1.75 aralığına çeken Fed, ekonomi kötüye gitmedikçe daha fazla indirim olmayacağı sinyalini de verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın Ekim ayı politika toplantısının ardından yaptığı açıklamada, para politikasının iyi bir konumda olduğunu belirtti ve ekledi:

"Ekonomiyi küresel gelişmeler karşısında güçlü tutmayı desteklemek ve süren risklere karşı bir miktar sigorta sağlamak için bu adımı attık. İlerde açıklanacak ekonomi verileri genel olarak bu bakış açımızla tutarlı kaldığı sürece para politikası konusundaki mevcut yaklaşımın uygun olmaya devam edebileceğini düşünüyoruz."

ABD ekonomisine ilişkin görünümün "ılımlı" büyüme, güçlü istihdam piyasası ve enflasyonun Fed'in yıllık yüzde 2.0 hedefine yeniden yükselmesi olduğunu söyleyen Powell bu görünümün yalnızca "somut olarak yeniden değerlendirmesinin" Fed’i faizleri daha fazla düşürmeye yönlendirebileceğini vurguladı.

Para politikası metninden, ekonomik genişlemeyi sürdürmek için "uygun şekilde adım atacağı" ifadesini çıkaran Fed, bunun yerine "hedef faiz oranının uygun seyrini değerlendirirken, ekonomik görünüm için gelen verilerin etkilerini izleyeceği"ni ekledi.

