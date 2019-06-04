Fed / Evans: Faiz oranlarından memnunum

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Haziran () – Cihacago Merkez Bankası (Fed) Başkanı Charles Evans, ABD ekonomsinin temellerinin, iş gücü piyasası ile birlikte sağlam bir durumda olduğunu vurguladı ve faiz oranlarından memnun olduğunu söyledi.

CNBC’ye konuşan Evans, iş ortamının kötüleşmesi durumunda hafif bir teşvikin kabul edilebilir olduğunu ancak buna gerek olmadığını söyledi.

Evans, ekonomik verilerin zayıflaması durumunda Fed’in araya girmemesi gerektiğini ve Fed’in görevinin ekonominin durumu ile ne yöne doğru ilerlediğini dikkatlice izlemek olduğunu söyledi.

Sabit yatırımların istenen düzeye ulaşmadığını söyleyen Evans, ticaret gerginlikleri ve diğer ekonomik gerginliklere işaret etti.

Sürekli düşük enflasyon konusunda değinen Evans, simetrik yüzde 2.0 hedefininin aşırıya kaçmak olacağını söyledi ve fiyat istikrarında daha saldırgan bir tutum izlemeyi yeğleyeceğinin altını çizdi.