Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez

Fed'den gelen faiz indirimi sinyali ile Asya piyasaları yükseldi

İstanbul, 19 Temmuz () - ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) "güçlü bir faiz indirimi" sinyalinin gelmesi üzerine, Asya'daki hisse senedi piyasaları yükseldi. New York Fed (Merkez Bankası) Başkanı John Williams, faiz indiriminin "olası bir felaketi"...

Fed'den gelen faiz indirimi sinyali ile Asya piyasaları yükseldi

İstanbul, 19 Temmuz () - ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) "güçlü bir faiz indirimi" sinyalinin gelmesi üzerine, Asya'daki hisse senedi piyasaları yükseldi.
New York Fed (Merkez Bankası) Başkanı John Williams, faiz indiriminin "olası bir felaketi" önleyeceğini savundu ve "Felaketin ortaya çıkmasını beklemektense önlem almak daha iyidir" uyarısı yaptı.
Merkez Bankası Araştırma Derneği'nin toplantısında konuşan Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faizlerin düşük ve ekonomik büyümenin yavaşladığı zamanlarda "bir felaketten" kaçınmak için önleyici tedbirler alması gerektiğini vurguladı.
Williams, Fed'in elinde birçok olanak varken, ekonomik sorunların daha ilk belirtilerinde hızlıca harekete geçerek faizleri indirmesinin yerinde olacağını vurguladı.
Williams'ın konuşmasından birkaç saat önce bir açıklama yapan St. Louis Fed Başkanı James Bullar da, faiz indirimini desteklediğini söyledi ve böyle bir adımın ekonomik yavaşlamaya karşı bir "sigorta" olacağını vurguladı.
Fed yetkililerinin açıklamalarını, "güçlü bir faiz indirimine sinyal" olarak algılayan Asya piyasalarında;
Japohya Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 2.0 artışla kapattı.
Dollar yen karşısında yüzde 0.33 artışla 107.653 yene  çıktı.
Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 10.7 yükseldi.
Shanghai Composite ve Shenzhen Composite endekslerinin ikisi de yüzde 0.71 yükseldi.
Güney Kore Kospi Endeksi de günü yüzde 1.35 artıda tamamladı.
Avustralya S&P/ASX 200 Erdeksi yüzde 0.77 yükseldi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.