Fed'den faiz beklentisiyle dolar 3.77, euro 4.0 lira sınırında

İstanbul, 9 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracağına ilişkin beklentiler doları desteklerken, petrol fiyatlarını aşağıya çekti.

Dolarda dün Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın konuşmasından sonra başlayan yükseliş, bugün de sürdü ve ABD para birimi 3.76 lirayı da aşarken, euro da 3.99 lirayı geçti.

Fed'in 14-15 Mart toplantısında faiz artışı yapma olasılığının yüzde 90'a ulaşmasıyla ivmelenen dolar 3.7686 lira ile 3.77 liraya yaklaşırken, euro da 3.9915 lira ile yeniden 4.0 lira sınırına dayandı.

"Tutunamayanlar"

İş Yatırım'ın "Tutunamayanlar" başlıklı günlük bülteninde, "Maşallah dediğimiz liradaki toparlanma üç gün sürmedi. Beklentilerden yüksek gelen özel sektör istihdam verisi sonrasında dolar yükselirken, lira gibi kırılgan gelişmekte olan ülke paralarında sert satışlar görüldü" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Piyasalar için kötü bir karışım"

"Lira Salı gününe göre yüzde 1.9, MSCI Türkiye hisse senedi endeksi yüzde 2.8 gerileyerek açık ara en çok değer kaybeden gelişmekte olan yatırım araçları oldu. ABD dolarındaki değer artışını ve iki yıllık ABD tahvil faizlerindeki yükselişi gelişmekte olan ülkeleri için 'ayı piyasası' sinyali olarak okuyoruz. Ekonominin yavaşlamasına rağmen Merkez Bankası’nın küresel dalgalar karşısında para politikasında sıkılaşmayı sürdürmesini bekliyoruz. Merkez Bankası’nın normal kanallar içinde piyasaya verdiği para miktarını azaltması ve fonlama faizini geç likidite faizi olan yüzde 11’e yaklaştırmasını öngörüyoruz. Yavaşlayan ekonomi, sıkı para politikası ve politik belirsizlik piyasalar için kötü bir karışım."

Brent petrolün varili 52 dolar

Fed'in faiz artışının küresel ekonomide yavaşlama ve buna bağlı olarak petrol talebinin aşağıya çekileceği öngörüsüyle, yaklaşık üç aydır 55 doların üzerinde olan Brent tipi hampetrolün varil fiyatı 52.01 dolara inerken, ABD hafif hampetrolün varil fiyatı da 53 dolardan 50 doların da altına düşerek 49.28 dolar düzeyine geriledi.

Emtia piyasaları analistlerine göre, petrol fiyatlarının düşmesinde, başta ABD olmak üzere, birçok büyük üreticide hampotrol stoklarında gözlenen artışın da etkisi oldu.