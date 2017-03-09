Fed'den faiz beklentisiyle dolar 3.75 lirayı aştı, petrol inişte

İstanbul, 9 Mart () - ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracağına ilişkin beklentiler doları desteklerken, petrol fiyatlarını aşağıya çekti. Dolarda dün Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın konuşmasından sonra başlayan yükseliş, bugün de sürdü ve ABD para birimi 3.75 lirayı da aştı.

Fed'in 14-15 Mart toplantısında faiz artışı yapma olasılığının yüzde 90'a ulaşmasıyla ivmelenen dolar 3.7565 liraya kadar çıkarken, euro da 3.95 lira sınırını geçerek 3.9560 lirayı gördü.

Fed'in faiz artışının küresel ekonomide yavaşlama ve buna bağlı olarak petrol talebinin aşağıya çekileceği öngörüsüyle, yaklaşık üç aydır 55 doların üzerinde olan Brent tipi hampetrolün varil fiyatı 53 dolara kadar çekilirken, ABD hafif hampetrolün varil fiyatı da 53 dolardan 50 dolar düzeyine geriledi.

Emtia piyasaları analistlerine göre, petrol fiyatlarının düşmesinde, başta ABD olmak üzere, birçok büyük üreticide hampotrol stoklarında gözlenen artışın da etkisi oldu.