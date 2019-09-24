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Fed / Daly: Fed'in araçları hala olukça etkili
San Francisco Merkez Bankası (Fed) Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) elindeki araçların hala çok etkili olduğunu vurguladı. Daly, Fed'in son 2 faiz indirimine ABD ekonomisine yönelik zayıf küresel büyüme, ticari gerilimler...
EKONOMİ 24.09.2019, 08:56
San Francisco Merkez Bankası (Fed) Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) elindeki araçların hala çok etkili olduğunu vurguladı.
Daly, Fed'in son 2 faiz indirimine ABD ekonomisine yönelik zayıf küresel büyüme, ticari gerilimler ve jeopolitik belirsizlik gibi ters rüzgarlara karşı konulması için destek verdiğini söyledi.
ABD ekonomisinin iyi bir durumda olduğunun altını çizen Daly, ancak ticaret ve diğer belirsizliklerin işletmelerin harcamaları yavaşlatmalarına yol açtıklarını, gevşek para polikikasının bu düşüşü bir ölçüde karşıladığını vurguladı.
Gevşek para politikasının ayrıca ABD ekonomisini yavaşlamaktan koruduğunu da vurgulayan Daly, "Faizlerin düşürülmesi, ABD ekonomisinin trendin üzerinde büyümeye devam ettiğini görmenizin nedenlerinden biri. Fed'in araçları hala olukça etkili. Ticaret belirsizliği, faiz indirimlerini desteklememe neden olan birçok belirsizlikten biri" diye ekledi.
Daly, Fed'in son 2 faiz indirimine ABD ekonomisine yönelik zayıf küresel büyüme, ticari gerilimler ve jeopolitik belirsizlik gibi ters rüzgarlara karşı konulması için destek verdiğini söyledi.
ABD ekonomisinin iyi bir durumda olduğunun altını çizen Daly, ancak ticaret ve diğer belirsizliklerin işletmelerin harcamaları yavaşlatmalarına yol açtıklarını, gevşek para polikikasının bu düşüşü bir ölçüde karşıladığını vurguladı.
Gevşek para politikasının ayrıca ABD ekonomisini yavaşlamaktan koruduğunu da vurgulayan Daly, "Faizlerin düşürülmesi, ABD ekonomisinin trendin üzerinde büyümeye devam ettiğini görmenizin nedenlerinden biri. Fed'in araçları hala olukça etkili. Ticaret belirsizliği, faiz indirimlerini desteklememe neden olan birçok belirsizlikten biri" diye ekledi.
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