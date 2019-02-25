Fed / Bostic: Faiz artışını hızlandırmak için bir neden yok

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Şubat () – ABD Atlanta Merkez Bankası (Fed) CEO’su Raphael Bostic, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ekonomisi iyi durumda olduğu sürece, "faiz artırım hızını artırmak için bir neden olmadığını" söyledi.

Wall Street Journal’a konuşan Bostic, 2019 ve 2020 yıllarında birer kez olmak üzere faiz artırımı yapılmasından yana olduğunu belirtti ve “Piyasayı canlandırıcı bir poziyonda olmamayı tercih ederim. 10 yıllık bir büyüme dönemindeyiz ve ekonomi güçlü görünüyor. Benim görüşüme göre, ekonomiyi içinde bulunduğu olumlu durum devam ettiği sürece etkilememeliyiz” dedi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randall Quarles de 4 trilyon dolar büyüklüğündeki Fed bilançosunun daraltılması operasyonunun bu yıl sona erdirilmesi konusunda dikkatli davranılması gerektiği uyarısında bulundu ve "Rezevr talebinin seviyesi konusunda çok fazla belirsizlik olduğu ortamda biraz ihtiyat gerekli" dedi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da New York'ta yaptığı konuşamada, Fed'in daha büyük bir bilançoya sahip olmaya ihtiyaç duymasının bir nedeni olarak bankaların Fed'de tuttukları büyük rezerv havuzuna çok fazla bel bağlamlarını gösterdi.

Bankaların ne kadara ihtiyaç duyduklarının kesin olarak bilinmediği ortamda Fed'in rezervlerin seviyesini korumak için yavaş hareket etmesi gerektiğini belirten Harker, "Varlık azaltımını bu yıl sona erdirerek rezervlerinde düşüşü önemli oranda yavaşlatabiliriz. Rezervlerin çok yavaş hızla azalması, diğer Fed yükümülüleklerindeki büyüme trendini yansıtır" diye konuştu.

Buna karşılık, St. Louis Fed Başkanı Bullard ise faiz oranlarnının sıfırın oldukça üzerinde olduğu ortamda Fed bilançosunun daraltılmasının makro ekonomi üzerinde "küçük" bir etkisi olacağı uyarısı yaptı.