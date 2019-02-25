Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı
KKK'da FETÖ operasyonu: 101 gözaltı...
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
Çatalca'da fırtına bir caminin minaresinin külahını yıktı
Fırtına bir caminin minaresinin külahını...

Fed / Bostic: Faiz artışını hızlandırmak için bir neden yok

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 25 Şubat () – ABD Atlanta Merkez Bankası (Fed) CEO’su Raphael Bostic, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ekonomisi iyi durumda olduğu sürece, "faiz artırım hızını artırmak için bir neden olmadığını"...

Fed / Bostic: Faiz artışını hızlandırmak için bir neden yok

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 25 Şubat () – ABD Atlanta Merkez Bankası (Fed) CEO’su Raphael Bostic, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ekonomisi iyi durumda olduğu sürece, "faiz artırım hızını artırmak için bir neden olmadığını" söyledi.
Wall Street Journal’a konuşan Bostic, 2019 ve 2020 yıllarında birer kez olmak üzere faiz artırımı yapılmasından yana olduğunu belirtti ve “Piyasayı canlandırıcı bir poziyonda olmamayı tercih ederim. 10 yıllık bir büyüme dönemindeyiz ve ekonomi güçlü görünüyor. Benim görüşüme göre, ekonomiyi içinde bulunduğu olumlu durum devam ettiği sürece etkilememeliyiz” dedi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randall Quarles de 4 trilyon dolar büyüklüğündeki Fed bilançosunun daraltılması operasyonunun bu yıl sona erdirilmesi konusunda dikkatli davranılması gerektiği uyarısında bulundu ve "Rezevr talebinin seviyesi konusunda çok fazla belirsizlik olduğu ortamda biraz ihtiyat gerekli" dedi.
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da New York'ta yaptığı konuşamada, Fed'in daha büyük bir bilançoya sahip olmaya ihtiyaç duymasının bir nedeni olarak bankaların Fed'de tuttukları büyük rezerv havuzuna çok fazla bel bağlamlarını gösterdi.
Bankaların ne kadara ihtiyaç duyduklarının kesin olarak bilinmediği ortamda Fed'in rezervlerin seviyesini korumak için yavaş hareket etmesi gerektiğini belirten Harker, "Varlık azaltımını bu yıl sona erdirerek rezervlerinde düşüşü önemli oranda yavaşlatabiliriz. Rezervlerin çok yavaş hızla azalması, diğer Fed yükümülüleklerindeki büyüme trendini yansıtır" diye konuştu.
Buna karşılık, St. Louis Fed Başkanı Bullard ise faiz oranlarnının sıfırın oldukça üzerinde olduğu ortamda Fed bilançosunun daraltılmasının makro ekonomi üzerinde "küçük" bir etkisi olacağı uyarısı yaptı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328