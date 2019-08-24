Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesinde Asya piyasaları yükseldi
Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ağustos () – Asya hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşma beklenirken yükseldi. Powell Jackson Hole toplantısında uzun süredir beklenen...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ağustos () – Asya hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşma beklenirken yükseldi.
Powell Jackson Hole toplantısında uzun süredir beklenen konuşmasını yapacak. İki Fed yetkilisi, yeni ekonomik zayıflık işaretleri olmadan faizleri düşürmek için hiçbir neden görmediklerini belirttikten sonra daha fazla gevşeme konusunda kuşkular ortaya çıktı.
Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump daha fazla fazi indirimi için Fed’e baskı uygulamaya devam ediyor.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- Nikkei yüzde 0.36,
- Shanghai Composite yüzde 0.32,
- Hang Seng yüzde 0.53 ve
- S&P yüzde 0.24 artarken,
- Shenzen Composite yüzde 0.13 düştü,
- Kospi Composite bir değişim göstermedi.
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