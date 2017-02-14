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Fed Başkanı konuştu dolar yukarı doğru hareketlendi

İstanbul, 14 Şubat () - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın, "faiz artırmada uzun süre beklemenin doğru olmayacağı" yolundaki konuşması üzerine, gün içinde büyük ölçüde gerileyen dolar ve euronun yönü yeniden...

Fed Başkanı konuştu dolar yukarı doğru hareketlendi

İstanbul, 14 Şubat () - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın, "faiz artırmada uzun süre beklemenin doğru olmayacağı" yolundaki konuşması üzerine, gün içinde büyük ölçüde gerileyen dolar ve euronun yönü yeniden yukarıya döndü.
Yellen'ın konuşması öncesinde 3.6393 liraya kadar gerileyen dolar 3 kuruş dolayında bir artışla 3.6623 liraya kadar, 3.8636 liraya kadar gerileyen euro da 3.8835 liraya kadar yükseldi.
Fed Başkanı Janet Yellen, ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada, Fed'in faizleri yükseltmekte gecikmesi durumunda, ekonomideki olası gelişmelere hızlı tepki vermekte zorlanacağı uyarısında bulundu.
Yellen, böyle bir gecikme sonucunda, hızlı faiz artırımlarına zorlanabileceğine ve böyle bir durumda da ekonomide yeniden bir daralma riski doğabileceğine dikkat çekti.  

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