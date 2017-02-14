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Fed Başkanı konuştu dolar yukarı doğru hareketlendi (2)

(Ayrıntılar ve piyasa gelişmeleri eklendi) İstanbul, 14 Şubat () - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın, "faiz artırmada uzun süre beklemenin doğru olmayacağı" yolundaki konuşması üzerine, gün içinde büyük ölçüde...

Fed Başkanı konuştu dolar yukarı doğru hareketlendi (2)

(Ayrıntılar ve piyasa gelişmeleri eklendi)
İstanbul, 14 Şubat () - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın, "faiz artırmada uzun süre beklemenin doğru olmayacağı" yolundaki konuşması üzerine, gün içinde büyük ölçüde gerileyen dolar ve euronun yönü yeniden yukarıya döndü.
Yellen'ın konuşması öncesinde 3.6393 liraya kadar gerileyen dolar 3 kuruş dolayında bir artışla 3.6650 liraya kadar yükseldi. Konuşma öncesinde 3.8636 liraya kadar gerileyen euro da, dolardaki yükselişe paralel olarak 3.8835 liraya kadar yükseldikten sonra 3.87-3.88 aralığında hareket etmeye başladı.
Fed Başkanı Janet Yellen, ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada, Fed'in faizleri yükseltmekte gecikmesi durumunda, ekonomideki olası gelişmelere hızlı tepki vermekte zorlanacağı uyarısında bulundu.
Yellen, böyle bir gecikme sonucunda, hızlı faiz artırımlarına zorlanabileceğine ve böyle bir durumda da ekonomide yeniden bir daralma riski doğabileceğine dikkat çekti.
Yellen, tüm dünya piyasalarında yakından izlenen konuşmasında, Fed'in özellikle işsizlik ve enflasyon konusunda hedefler koyduğuna dikkat çekerek, halen bu hedeflere uygun gelişen bu iki makro göstergenin de bu gelişmelerini korumaları durumunda, "Fed'in önümüzdeki toplantılardan birinde bir faiz artırımı uygun olabileceğinin" altını çizdi.
Bir merkez bankasının uygulamakta olduğu para politikasının yönünü değiştirmek için çok uzun beklemesinin, canlanma sürecine giren ekonomiyi dahi, yeniden durgunluğa itebilecek faiz artışlarının gerekebileceğini vurgulayan Yellen, ABD ekonomisine ilişkin son verilerin faiz artışı için uygun düzeye doğru geliştiğine işaret etti.
Fed'in politika faizini kademeli artırmaya uygun görünüm sergilediğini de belirten Yellen, ABD ekonomisinin ılımlı bir hızda büyümesini, ve işsizliğin biraz daha düşmesini beklediklerini söyledi.

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