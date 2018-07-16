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Fed ABD ekonomisindeki güçlü büyümeyi vurguladı

İstanbul, 16 Temmuz () - ABD Merkez Bankası (Fed), Kongre'ye sunacağı yarı yıl raporunda ABD'de güçlü ekonomik büyümenin yılın ilk yarasında devam ettiğine işaret etti ve faiz oranlarını kademeli şemilde artırmaya devam etmesi beklediği...

Fed ABD ekonomisindeki güçlü büyümeyi vurguladı

İstanbul, 16 Temmuz () - ABD Merkez Bankası (Fed), Kongre'ye sunacağı yarı yıl raporunda ABD'de güçlü ekonomik büyümenin yılın ilk yarasında devam ettiğine işaret etti ve faiz oranlarını kademeli şemilde artırmaya devam etmesi beklediği yolundaki yaklaşımını yineledi.
Fed Başkan Jerome Powell'in Salı ve Çarşamba günü ABD Senatosu Bankacılık Komitesi ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumlar öncesinde açıklanan yarı yıl raporunda şöyle denildi:
"Yılın ilk yarısında, genel ekonomik aktivite güçlü bir hızla büyümüş görünüyor. Ekonomi olumlu tüketici ve iş dünyası güveni, hanehalkı refahındaki geçmiş iyileşmeler, sağlam ekonomik büyüme görünümü ve genişlemeci yurt içi finansal koşullar ile desteklenmeye devam etti."
Raporda, Trump yönetiminin vergi paketinin yıla cansız bir başlangıç yapan tüketici harcamalarında bir toparlanmaya büyük olasılıkla katkı yapacağı ve bu yıl ekonomik büyümeye ılımlı bir artış sağlamasının muhtemel olduğu vurgulandı.
 

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