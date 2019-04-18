Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Fed: ABD'de istihdam piyasası sıkı, ekonomi büyüyor

İstanbul, 18 Nisan () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan Bej Kitabı'nda (Beige Book), ABD'de istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam ettiği, buna karşılık ekonomide ılımlı büyümenin de sürdüğü belirtildi. ABD'deki 12...

Fed: ABD'de istihdam piyasası sıkı, ekonomi büyüyor

İstanbul, 18 Nisan () - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan Bej Kitabı'nda (Beige Book), ABD'de istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam ettiği, buna karşılık ekonomide ılımlı büyümenin de sürdüğü belirtildi.
ABD'deki 12 Fed bölgesinde şirketlerle yapılan temaslara dayalı olarak periyodik olarak açıklanan Bej Kitap raporu, Fed'de ekonomik faaliyetin Mart ve Nisan ayı başında ılımlı bir hızda büyüdüğünü ortaya koyarken, bazı bölgelerden "ekonomik büyümenin güçlendiği" bilgisi geldi.
Fed raporunda, bir önceki Bej kitap raporundan bu yana fiyatların ılımlı artış kaydettiği belirtilirken; gümrük vergileri, nakliye ücretleri ve artan ücretleri kilit faktörler olarak gösterildi.
Fed raporunda, tüketici harcamalarının karışık olduğu, ancak hem genel perakendeciler hem de otomobil satıcıları için satışların durgun olduğu vurgulandı. Rapora göre, hem vasıflı, hem de vasıfsız işçiler için çoğu bölgede ücretlerin ılımlı bir şekilde arttı.
Raporun hazırlanmasında görüşülen birçok işletme, imalat ve inşaat sektörleri başta olmak üzere, ama aynı zamanda teknik ve profesyonel rollerde de vasıflı işçi sıkıntısından da söz etti.
Rapora göre şirketler, sıkı istihdam piyasasına, ikramiye ve sosyal yardım paketlerini artırarak, ücretleri ılımlı şekilde artırarak karşılık verdiler.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328