FDA pankreas kanseri tedavisi için Lynparza ilacını onayladı

ABD merkezli eczacılık şirketleri AstraZeneca ve Merck & Co. Inc. germ hattı BRCA mutasyonlu pankreas kanseri tedavisinde kullanılması için Lynparza ilacının ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandığını duyurdular.

AstraZeneca ve Merck’ün uzun bir süredir üzerinde çalıştığı, hücrelerde DNA’ya yönelik hasarların önlenmesi için PARP inhibitörü görevi gören ilaç, söz konusu kanser türünün tedavisinde kullanılması için onaylanan ilk ilaç olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda yumurtalık ve metastatik göğüs kanseri tedavisinde de kullanımı önerilen Lynparza, şimdiye kadar dünya genelinde 25 bin hastanın tedavisinde kullanıldı.

Söz konusu açıklamanın ardından AstraZeneca hisseleri yüzde 0.21 değer kaybetti.

