FAW-Volkswagen Çin'de yeni teknoloji merkezi kuracak

Çin-Almanya ortak girişimi FAW-Volkswagen Ltd. Şirketi, yeni teknoloji geliştirme merkezi kurmak için açılış töreni düzenledi.

FAW-Volkswagen Genel Müdürü Liu Yigong, dün düzenlenen törende, yeni teknoloji geliştirme merkezinin, Changchun kentinde başlatılan büyük bir proje ve tüm değer zincirinin yerelleşme stratejisini uygulamak için önemli bir destek olduğunun altını çizdi.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Liu, merkezin kurulmasının Çin'in Changchun kentinde ve tüm kuzeydoğu bölgesinde otomobil endüstrisinin dönüşümünü ve geliştirilmesini sağlayacağını kaydetti. Verilen bilgiye göre, proje yaklaşık 1 milyar yuanlık yatırımla yapılacak ve merkezin inşaat alanı 69.9 bin metrekareyi bulacak. Merkez kurulduktan sonra, FAW-Volkswagen'nin geliştirme ve inovasyon gücü artacak.

1991 yılında kurulan FAW-Volkswagen Ltd. Şirketi'nin şu an Çin'in 5 kentinde birer üretim tesisi bulunuyor.