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FATF kripto para birimleri borsalarına küresel yaptırımlar için görüşecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Haziran () – Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu’nun (FATF) kripto para birimi borsaları için küresel olarak yaptırımı olacak yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı açıklandı. Ccn.com’da...

FATF kripto para birimleri borsalarına küresel yaptırımlar için görüşecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Haziran () – Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu’nun (FATF) kripto para birimi borsaları için küresel olarak yaptırımı olacak yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı açıklandı.
Ccn.com’da yer alan habere göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde kurulan FATF dünya genelinde hizmet veren kripto para birimleri borsalarına uygulanacak olan yaptırımları görüşmek üzere 24 Haziran’da bir araya gelecek.
Haberde, G20 Zirvesi2nde kripto para birimlerinin kara para aklama faaliyetlerindeki kullanımının önüne geçilmesine yönelik harekete geçme konuşmalarının ardından Japonya’nın söz konusu küresel yaptırımların öncelikli olarak savunucusu olduğu belirtildi.
Yaptırımlar kapsamında Japonya’da polis, kripto para birimleri madenciliği için kullanılan kişisel bilgisayalar için sıkı önlemler alıyor.
FATF görüşmeler sırasında, kripto para birimleri borsalarının işlem gerçekleştirmek için lisanslı olmasını, para aklamanın önüne geçilmesi için müşterini tanı (KYC) politikasına aşina olmasını ve şüpheli eylemleri bildirimesini gerektiren ve bağlayıcı olmayan 2015 kurallarını gözden geçireceği vurgulandı.
Grup bu kapsamda söz konusu kuralların üç yıl sonra geçerliliğini koruyup korumadığını, yeni borsalara uygulanabilirliğini ve kripto para birimi ticaretini tamamen yasaklayan ülkelerde nasıl kullanılabileceğini tartışacak.

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