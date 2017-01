Fast Company dergisine göre 2016’nın “en iyi lideri” Hamdi Ulukaya

İstanbul, 5 Ocak () – Amerika’da ürettiği Chobani yoğurdu ile kısa sürede en çok satan yoğurt markası olan ve geçen sene hisselerinin bir bölümünü işçileriyle paylaşacağını açıklayan Hamdi Ulukaya, Fast Company dergisi tarafından 2016 yılının en iyi lideri seçildi.

Dünyaca ünlü iş dünyası dergisi Fast Company, “2016’nın en iyi ve en kötü 10 liderlik hamlesi” listesini yayınladı. Yıla damgasını vuran liderlik performanslarını ortaya koyan listede, en iyi 5 sıralamasının bir numarası, ABD merkezli yoğurt devi Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya oldu. Listede Ulukaya dışında Barack ve Michelle Obama, Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Melinda Gates ve Google yönetimi bulunuyor. “Hem çalışanlara hisse verdi hem boykota karşı geri adım atmadı” Fast Company, Türkiyeli girişimci Hamdi Ulukaya’ya en iyiler listesinin ilk sırasında yer verme gerekçesi olarak Chobani’nin hisselerini işçileri ile paylaşma kararını gösterdi. Dergi, gerekçeyi “En akıllı liderler, çalışanlarının çıkarlarını kollayanlardır. Chobani’nin CEO’su Hamdi Ulukaya, çalışanlarına şirketten hisse verme planı sayesinde bu kategoriye tam oturduğunu ortaya koydu,” diye açıkladı. Ulukaya’nın bununla da yetinmediğini belirten dergi, mültecilere iş olanağı yaratmasının kimileri tarafından hoş karşılanmadığını ve hatta markanın boykot edildiğini hatırlatarak şunları yazdı: “Ulukaya geri adım atmadı ve boykotun ilan edilmesinden yalnızca birkaç gün sonra Fast Company’nin her yıl düzenlediği İnovasyon Festivali’nde ihtiyacı olanlara yardım etmeye devam edeceğini açıkladı.” En iyiler ve en kötüler ABD merkezli olarak yayınlanan ve online versiyonu milyonlara ulaşan saygın Fast Company dergisi, 2016’nın en iyi ve en kötü 10 liderlik hamlesini iki ayrı liste olarak yayınladı. Hamdi Ulukaya’nın başını çektiği “en iyi 5” listesi şöyle: Hamdi Ulukaya, CEO, Chobani Barack ve Michelle Obama, ABD Başkanı ve First Lady Muriel Bowser, Washington, D.C. Belediye Başkanı Melinda Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı Google Yönetimi Bu kategoride Apple CEO’su Tim Cook ve The Black Lives Matter adlı kampanyanın aktivistlerinden DeRay Mckesson ise onur mansiyonuna değer bulundu. “En kötü 5” listesinde ise şu isimler yer aldı: Wells Fargo, Banka Peter Thiel, Milyarder iş adamı ve girişimci Roger Ailes, Fox News Yönetim Kurulu Başkanı Yahoo Yönetimi Donald Trump, ABD seçilmiş Başkanı En kötüler listesindeki ilk 5’in yanı sıra “bahsetmeye değer” bulunan diğer iki isim de, medikal cihaz üreticisi Mylan ve Michigan Eyaleti yönetimi oldu.