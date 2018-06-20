Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28...

FAO uyardı: Tarımda çocuk işçiler artıyor

Ayşegül Acar / İstanbul, 20 Haziran () - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dünyada tarımda çalıştırılan çocuk işçi sayısında artış olduğuna dikkat çekti. FAO’ya göre 2012’den bu yana tarımda çalışan çocuk işçi...

FAO uyardı: Tarımda çocuk işçiler artıyor

Ayşegül Acar / İstanbul, 20 Haziran () - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dünyada tarımda çalıştırılan çocuk işçi sayısında artış olduğuna dikkat çekti. FAO’ya göre 2012’den bu yana tarımda çalışan çocuk işçi sayısı 98 milyondan 108 milyona çıktı.
FAO Genel Direktör Yardımcısı Daniel Gustafson konuyla ilgili açıklamasında, "Tarımda kırsal yoksulluk kadar, çocuk işçiler de küresel bir sorun" dedi ve ekledi:
"Çocuklar uzun saatler çalışmak zorunda kaldıklarından bu onların okula devam etme ve becerilerini geliştirme yetilerini sınırlıyor. Bu da, daha sonra modernize bir tarım sektöründeki fırsatlar da dahil olmak üzere yaşamda insana yakışır ve üretken istihdam olanaklarına erişim yeteneklerini engelliyor. Uzun saatler çalışan çocuklar aç ve yoksul insanların sayısını şişirmeye devam edebilir belki; ama, bu durum çocukları okula gitme fırsatından mahrum bırakır ve bu da onların ileride iyi iş çıkarmasını engeller."
Gustafson, FAO olarak tarımdaki çocuk işçileri olası zararlardan korumak amacıyla, "Çocukları Zararlardan Koruyun" başlığıyla kitapçıklar hazırladıklarını söyledi.
Lübnan’da okuma yazması olan çocuklar için, tarım ilaçlarının zararları hakkında görsel materyaller hazırladıklarını da vurgulayan Gustafson, Uganda’da da gençlerin güvenli çalışmalarının teşvik edilmesi, cinsiyet ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulması için eğitimler düzenlediklerini sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325