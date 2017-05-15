FAO: Kuşak ve Yol Girişimi bölgesinde tarımın GSYH payı yüzde 25

İstanbul, 15 Mayıs () – BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü José Graziano da Silva, Çin’in başkenti Peki’nde düzenlenen “Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu”nda dün yaptığı açıklamada, “Tarım çok önemli bir sektör. Bu Girişim’de yer alan birçok ülkede tarım gayrisafi milli hasılanın (GSYH) yüzde 25’in üzerinde ve yüzde 40’tan fazla bir oran bu sektörde istihdam ediliyor” dedi.

FAO Genel Direktörü forumun “Kuşak ve Yol boyunca daha dengeli, adil ve kapsayıcı kalkınma”yı teşvik çabalarının uluslararası şekilde planlanıp yapılması için özel bir itici güç oluşturduğunu kaydetti.

14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen “Bir Kuşak, Bir Yol” başlıklı girişime 29 ülkeden liderler katıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in açılış konuşmasında belirttiğine göre girişim; Asya, Afrika, Güney Amerika ve Avrupa arasında kalkınma ve ticaret bağlantılarının genişletilmesini amaçlıyor.

FAO Genel Direktörü, tarımın sadece sürdürülebilir geçimin sağlanması ve teşviği için önemli olmadığını aynı zamanda gıda ve beslenme güvenliğini teminat altına alınması, doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması ve kırsal kalkınmanın teşvik edilmesi için de çok temel olduğunu vurguladı.

FAO; Kuşak ve Yol Girişimi’nin tarım sektörüne bağlantılarıyla uygulanmasında politika koordinasyonu sağlamak için özel bir çerçeve geliştiren ilk uluslararası kurum.

Geliştirilen çerçevenin teşvik ettiği dört ana program ise; sürdürülebilir tarım ve ticaret için bir sağlık yaklaşımı, sürdürülebilir gıda üretimi ve tedarik zinciri gelişimi, iklim değişikliğiyle mücadelede tarım gıdası inovasyonu için bilim ve teknoloji, gıda endüstrisinin uygulanmasında akıllı tarım ve bilgi ve iletişim teknolojileri (ITC).

Çin Güney-Güney İşbirliği’nde öncü bir rol oynuyor

FAO Genel Direktörü, “Kuşak ve Yol; Güney-Güney İşbirliği’ne katılan tüm ülkeler için “büyük bir fırsat” penceresi açacak. Güney-Güney İşbirliği, FAO’nun teşvik ettiği bir kalkınma modeli; yeni işler yaratma, altyapı inşaası ve “küresel Güney”in dört bir yanından kalkınmakta olan ülkelerde ticaretin teşviğinde etkili olduğunu kanıtladı.” dedi.

Graziano da Silva “Bu vesileyle FAO’nun Güney-Güney işbirliği programının desteklenmesinde önde gelen bir rol oynadığı için Çin Hükümeti’ne teşekkür ederim. Bu programdan 30’un üzerinde ülke yararlandı. Program kalkınmakta olan ülkelerde güçlü etkiler meydana getirdi.” dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan Çin Devlet Başkanı Xi, Kuşak ve Yol boyundaki ülkelerin yararlanması için bir dizi projelerin hayata geçirilmesini amaçlayan uluslararası organizasyonları desteklemek için ilave 1 milyar Amerikan doları sağlayacağını söyledi.