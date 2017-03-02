FAO: Küresel gıda fiyatları yedi aydır aralıksız artıyor

İstanbul, 2 Mart () – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda fiyatlarının yedi aydır aralıksız arttığına dikkat çekerek, yıllık artışın yüzde 17.2'ye ulaştığı uyarısında bulundu.

Buğday ve mısır fiyatlarındaki artışa bağlı olarak Şubat ayında da yükselişini sürdüren FAO Gıda Fiyat Endeksi de "son iki yılın en yüksek değeri" olan 175.5 düzeyine çıktı.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi Ocak ayına göre yüzde 2.5 yükselirken bu artışta buğday hatta mısır ve pirinç fiyatlarının yükselmesi etkili oldu.

Gıda Fiyat Endeksi, FAO tarafından uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş ana gıda maddesinin fiyatları ve ticareti takip edilerek belirleniyor. Şubat ayında beş üründen dördünde artış yaşandı.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi yüzde 4.1 düşerken, bu düşüşte palm yağının ithalindeki talep azalması ve iki önemli ihraç ülkesi Brezilya ve Arjantin’de yüksek soya hasatı da etkili oldu.

FAO Et Fiyat Endeksi ise yüzde 1.1 arttı. Büyükbaş hayvan fiyatlarındaki artış bunda etkili olurken, Avustralya’daki büyük çiftlik sahiplerinin sürülerini yeniden inşa etmeleri de bu yükselişte rol oynadı.

FAO Süt Ürünleri Endeksi de az oranda yükseldi. FAO Şeker Fiyat Endeksi yüzde 0.6 artarken Brezilya’daki arz sıkışıklığı bu yükselişin ardındaki önemli sebeplerden bir tanesi oldu.

Buğday üretimi rekor düzeyden dönecek

Bugün ayrıca 2017 için ilk küresel buğday üretim tahminini açıklayan FAO’nun tahminlerine göre geçen yıl rekor kıran buğday üretimi 2017’de yüzde 1.8 azalarak 774.5 milyon ton olarak gerçekleşecek.

FAO raporuna göre, Tahıl Arz ve Talep Özeti’ne göre Kuzey Amerika’daki çiftçiler fiyatların yükselmesi için ekim sahalarını düşürürken, Rusya Federasyonu, AB, Çin, Hindistan ve Pakistan’daki kış buğdaylarına dair beklentiler ise iyi görünüyor.

"Güney Yarımküre’deki kaba yem üretim beklentileri özellikle mısır için olumlu" denilen FAO raporuna göre, "Arjantin ve Brezilya’da ise büyük artışlar beklenirken Afrika’nın güneyindeki birçok bölgedeki nemli hava şartları geçen yıl üretimi düşüren kuraklıktan sonra önemli bir düzelmeye işaret ediyor. Ancak bazı bölgelerde görülen tırtıl istilasının üretimi sınırlayabileceği belirtiliyor."

Rapora göre, 2017 çeltik beklentileri Ekvator’un güneyinde aynı seviyede kalırken üretim ve tüketimin makul seviyede artacağı tahmin ediliyor.

FAO, 2016/17 küresel tahıl arz ve talep durumunun ise ardı ardına üçüncü sezonda “geniş anlamda rahat” kalmayı sürdüreceğini açıkladı.

Buna göre, önümüzdeki yıl buğdayın doğrudan insan tüketim oranının yüzde 1.1 artması bekleniyor. Küresel buğday stoklarının yüzde 6.6 veya 15 milyon ton artarak yaklaşık 240 milyon tona erişeceği tahmin ediliyor ve bu artışta Avustralya, Çin, Rusya ve ABD’nin rol oynayacağı belirtiliyor.

Tahminlere göre, 2016/17 sezonunda küresel tahıl ticaretinin ise 393 milyon ton olurken, kaba yem ticareti yüzde 4.5 düşecek ve buğday ticareti de yüzde 3 yükselecek. (Fotoğraflı)