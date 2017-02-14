FAO: İklim değişikliğine uyumun kazancı kayıplarından fazla

İstanbul, 14 Şubat () – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA) Genel Direktörü José Graziano da Silva iklim değişikliğine uyum ile elde edilecek kazançların, kayıplarından çok daha fazla olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA) Genel Direktörü José Graziano da Silva, gıda sistemlerini iklim değişikliğine karşı daha dirençli duruma getirme çabalarının başarısız olması durumunda, bir çok bölgede gıda üretiminin ciddi olarak tehlikeye gireceği ve açlık ile aşırı yoksulluğu 2030 yılına kadar bitirmek için devam eden uluslararası çabaların başarısızlığa mahkum olacağı uyarısında bulundu.

Dubai’de gerçekleşen Dünya Yönetim Zirvesi’ndeki yuvarlak masa toplantısında konuşan Graziano da Silva, tarımın, günümüz insanlığının maruz kaldığı en büyük iki sorunun çözümünde anahtar role sahip olduğunu, açlık ve yoksulluğun kökünün kurutulması ve medeniyetin iyiye gitmeye devam etmesi için istikrarlı iklim koşullarının sağlanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Graziano da Silva, açlık ve aşırı yoksulluk yaşayanların büyük çoğunluğunun geçim kaynağı olarak tarıma bağımlı olduklarını ve istikrarsız iklim ve küresel ısınmanın etkilerine karşı en korumasız kişiler olduklarını söyledi. FAO Genel Direktörü innovasyon yaklaşımlarının bu kişilerin ürünlerini geliştirip direncini arttıracağını belirtti ve ekledi:

“Çiftçiler daha çok kredi ve pazarlara ulaşım eksikliği, bilgi eksikliği, arazilerin kullanım süresindeki güvensizlik ve mevcut çok yüksek işlem masrafları gibi büyük engellerle karşılaşıyor.”

Graziano da Silva, olumsuzluklara örnek olarak halen 70 ülkenin meteoroloji servisini kurmadığını belirterek, FAO’nun Dünya Meteoroloji Örgütü ile bu ihtiyaca cevap verebilmek için çiftçi dostu düşük maliyetli çözümler üretmek için çalıştığını söyledi.

Sert ve daha az tahmin edilebilen hava koşullarına karşı koymak için çiftçilerin daha iyi teknolojik araçlara, pazara ve bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirten Graziano da Silva, tarım altyapısının geliştirilmesi ve arazi kullanım sürelerinin iyileştirilmesinin de bu anlamda önemli olduğuna dikkat çekti.

FAO Genel Direktörü, “İklim değişikliğine uyum ekonomik olarak anlam ifade ediyor: uyumun kazançları masraflarından çok daha fazla” diyerek gıda çeşitliği ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik ulusal çabaların önemli olduğunun altını çizdi.

Harekete geçilmesi gereken diğer bir konunun ise su yönetimi olduğunu, dünyadaki milyonlarca küçük çaplı çiftçinin su kıtlığı ile mücadele ettiğini belirten Genel Direktör, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak bunun daha da yoğunlaşacağı uyarısı yaptı.

Bundan dolayı son BM iklim değişikliği konferasında FAO ve ortakları gelişmekte olan ülkelerde tarımda sürdürülebilir su kullanımıyla ilgili daha güçlü programlar ve politikalara destek vermek amacıyla tarımda su kıtlığıyla ilgili küresel bir çerçeve başlatmıştı.

“İklim Eylemi: Geleceği Beslemek” başlıklı panele Graziano da Silva’nın yanısıra Bhutan Başbakanı Tshering Tobgay, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Thani Al Zeyoudi ve İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Direktörü Patricia Espinosa katıldı.

Dünya Yönetim Zirvesi (WGS), liderlerin ve politika yapıcıları hükümet hizmetleri, liderlik, innavasyon ve ekonomik politikalar alanında gelecekteki eğilimleri sergilemek üzere buluşturan bir platform olarak biliniyor.

(Fotoğraflı)