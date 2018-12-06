FAO: Gıda fiyatları Kasım ayında iki yılın en düşük seviyesinde

Elif Varan / İstanbul, 6 Aralık () - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda fiyatlarının Kasım ayında iki yılın en düşük seviyesine indiğini duyurdu.

Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) tohum, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan bir sepetin aylık değişimini ölçen gıda fiyat endeksi, Ekim ayında revize edilen 162.9’dan, geçen yılın en düşük seviyesine ulaşarak, 160.8 puan olarak gerçekleşti.

FAO’nun 2018 - 19′da dünya buğday üretimine yönelik tahminini önceki tahminden 2.8 milyon ton daha azaltarak 725.1 milyon ton olarak öngördü.