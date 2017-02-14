FAO, cinsiyet eşitliği ve sosyal koruma’ya dikkat çeken yeni bir kitap yayımladı

İstanbul, 14 Şubat () - – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından “Doğu Avrupa ve Orta Asya’da Cinsiyet Eşitliği, Sosyal Koruma ve Kırsal Kalkınma” adlı yeni bir kitap yayımladı.

Kitap, Doğu Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya’dan 12 post-Sovyet ülkesinden ekonomistler, sosyologlar, cinsiyet uzmanları ve uygulayıcılarının yazdığı, cinsiyet eşitliği, sosyal koruma ve kırsal kalkınmanın kesiştiği meseleleri gözden geçiren ve analiz eden makalelerden oluşuyor.

Tanıtımı Moskova’daki Merkezi Bilimsel Tarım Kütüphanesi’nde FAO’nun Moskova İrtibat Ofisi ve Kütüphane tarafından ortaklaşa düzenlenen kitap, bölgedeki FAO ofisleri ve ortakları tarafından da web yayını üzerinden takip edildi.

2016’da Minsk’teki bağımsız ulusal uzmanlar toplantısı kapsamında hazırlanan kitap bu alandaki araştırma ve belgeye dayalı bilgi eksikliğini gidermeyi ve hükümetler ile sivil toplumun dikkatini bu konuya çekmeyi amaçlıyor.

Kıdemli Cinsiyet ve Sosyal Koruma Uzmanı Dono Abdurazakova “Kadınlar bölgedeki kırsal nüfusun çoğunluğunu ve tarımda çalışan işgücünün önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ama daha çok kalifiye olmayan ve düşük ücretli işlerde çalışıyorlar.” dedi. Abdurazakova, “Kadınların sosyal hayata katılımı geçtiğimiz on yılda ciddi şekilde düşüş gösterdi. Kırsaldaki kadınlar çok önemli ama onların kaynakları ekonomik kalkınma için büyük ölçüde eksik gösterilmiş. Onların ekonomiye katkısı görünmüyor ve farkedilmeden gidiyor” dedi.

Moskova Devlet Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nden Prof. Natalia Zubarevich Rusya üzerine yazdığı bölümde, Rusya’nın kısal bölgelerindeki kalkınmasında sosyal ve cinsiyet meselelerine dair araştırmasının bulgularını sunarak, ülkenin kırsal bölgelerindeki sosyo-ekonomik sorunların cinsiyet sorunlarından daha önemli olduğunu kaydetti. Zubarevich “Yeniden dağıtım yönetim politikası kırsaldaki sosyal sorunların bertaraf edilmesine katkı sağladı ama kırsal ekonominin kalkınmasını amaçlayan kurumsal reformlar özellikle kadınlar ve erkekler için yeni işlerin yaratılması hala gerekli” dedi.

Kitap tanıtımına uzmanlar A. Nikulin, T. Nefedova ve A. Petrikov tartışmacı olarak katılırken programda Tarım ve Çalışma bakanlıklarından temsilciler, Uluslararası Çalışma Örgütü Moskova Ofisi’nden yetkililer ve akademisyenler hazır bulundu.

Katılımcılar tarımda çalışan kadınların düşük ücreti ve kadınların işsizlik oranları, kırsal kesimdeki kadınların ortalama ömrü gibi sorunların Rusya’da hüküm sürmediği konusunda uzlaştı. Ülkedeki kırsal kalkınmayı etkileyen faktörlerin cinsiyet farklılığıyla ilgisi olmadığı vurgulandı.

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