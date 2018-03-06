"Faizsiz, 360 ay taksit ve 0 peşinatla ev sahibi yapıyoruz"

İSTANBUL, () - FAİZSİZ gayrimenkul alımında yeni bir dönemi başlattıklarını belirten Finansevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Özkaya, faizsiz, vade farksız konut sahibi olmak isteyenleri kendi belirleyecekleri taksit miktarıyla ev sahibi yaptıklarını söyledi.

İlk hedeflerinin insanların alım gücünü kolaylaştırmak olduğunu belirten Özkaya, "Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu sistemi ülkemiz insanlarının da hizmetine sunmak için çıktığımız bu yolda, ilk hedefimiz; insanlarımızın alım gücünü nasıl kolaylaştırırız oldu. Bu hedefimizi belirlerken ilk sorumuz insanlarımızın en uygun ve avantajlı yollarla faiz ödemeden, evden arabaya, arsadan ofise ve hatta evlilikten eğitim ihtiyaçlarına kadar tüm gereksinimlerini nasıl karşılarız oldu ve dünyada uygulanan 'Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi'ni faizsiz olarak Türkiye’de uygulamaya başladık" dedi.

"EV SAHİBİ OLMAK İSTEYEN HERKES KOLAYLIKLA BU HAYALİNE KAVUŞACAK"

Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi ile vatandaşların nasıl ev sahibi olacağı hakkında bilgi veren Özkaya şunları söyledi:

"Finansevim olarak uyguladığımız ve birçok yeniliği içinde barındıran Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi ile insanlarımız hiçbir peşinat ödemeden, kira yardımı adı altında yapılan ek ödemeler yapmadan, dilerse fon katılım ücretini de yine Türkiye’de ilk kez uygulanan bir sistem olarak 60 ay vadeye bölerek kendi belirleyeceği taksit miktarlarıyla, kendisinin belirleyeceği vade aralığıyla ev sahibi olabilecek. Geliştirmiş olduğumuz ve Türkiye’de ilk defa uyguladığımız bu sistemde sadece ev değil, isteyen otomobil, arsa, eğitim, iş kurma gibi tüm ihtiyaçlarını sistemimizde mevcut olan paketlerimizle karşılayabilecekler."

"360 AY VADE İMKANI ALT VE ORTA GELİR GRUBUNU EV SAHİBİ YAPACAK"

"Orta ve alt gelir düzeyindeki insanların ev sahibi olabilmeleri için elimizi taşın altına koyduk" diyen Özkaya,"Bu zamana kadar yapılmayan ve ilk kez uygulanan 360 ay taksit imkanı sunduk. Orta ve orta altı gelir grubu mevcut sistemlerle konut sahibi olmakta zorlandıkları için bu modeli uygulayarak onlarında önünü açmış olduk. Üstelik bu modelimizde 360 ay taksit öderken, sistemimizde evini son alacak kişi maksimum 100 ay içinde evine sahip olabilecek. Buradaki amacımız vadeyi uzatıp, insanları daha rahat bir ödeme kolaylığı sağlamak. Çünkü asıl sorun vade aralığı ve taksit miktarı. Biz bu vade aralığını 360 aya kadar uzatarak, insanlarımızın küçük taksitlerle ev sahibi olmalarının önünü açarak bir yerde paraları kadar ödeme imkanı sunmuş olduk" şeklinde konuştu.

RELAX ÖDEME, VADE ORTASI, ÇEKİLİŞ FONU NEDİR?

Finansevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür Serdar Kolo ise, "Bu sisteme birçok yenilik getirdik. Bunlardan biriside Relax Ödeme Fonu. Bu fonda her ay taksitlerinizi siz belirlersiniz. Dilediğiniz tarihte, istediğiniz taksiti ödeyebilirsiniz, Örnek verecek olursak, şubat 400 lira, mart 250 lira, nisan bin lira ne kadar ödeyeceğiniz size kalmış. Ödemelerinizin yüzde 50'sini içeride biriktirdiğinizde, teslimata hak kazanırsınız. Sıra geldi, fonunuzu kullanmaya, dilediğiniz evi, arabayı, ihtiyacınızı kullanabilirsiniz. Teslimattan sonra taksitler, belirlediğiniz vadeye göre sabitlenir. Relax modelimizde dilediğinizde mola verme hakkına sahipsiniz. Relax ödeme modeli, ödemelerinizi rahat rahat ödeyebilmeniz için, Türkiye'de ilk defa geliştirdiğimiz bir modeldir" dedi.

Vade Orta Fonu'nda ise önce almak istenilen evin fiyatına karar verildiğini belirten Kolo, "Örneğin 80.000 lira, 150.000 lira 250.000 lira ya da daha fazlası. Fiyat belirlendikten sonra peşinatınız var ise peşinatlı, yoksa peşinatsız bir seçeneği belirlersiniz. Peşinatınızı da belirledikten sonra sıra taksitlerinize geldi, aylık ne kadar taksit ödemek istediğinizi siz belirtip, verilen teslimat tarihi sizin için uygunsa karşılıklı yasal güvencelere dayalı sözleşmemizi imzalayabiliriz. Teslimat tarihiniz sözleşme yapıldığı anda sizlere bildirilir. Dönem içerisinde dilerseniz taksitlerinizi ve ödeme planınızı serbestçe yapılandırabilirsiniz. Bu modelimizde teslimattan önce ve sonra tüm taksit ödemeleriniz sabittir. Dilerseniz, tüm borcunuzu erken kapatabilir, yeni modellerimizden tekrar yararlanabilirsiniz. Taksit ödemeleriniz sırasında mola verebilir, dilediğinizde ödemelere devam edebilirsiniz" diye konuştu.

Çekiliş Fonu'nda da ihtiyacınız olan fon tutarına karar verildiğini dile getiren Kolo şunları söyledi:

"Örneğin 80.000 lira, 150.000 lira ya da daha fazlası. Fon tutarını belirlendikten sonra peşinatınız var ise peşinatlı yoksa peşinatsız modeli seçebilirsiniz. Peşinatınızı da belirledikten sonra sıra taksitlerinize geldi, aylık ne kadar taksit ödemek istediğinizi belirtin. Daha sonra grup seçiminiz yapılır. 12-24-36-48-60-72-84-96-108-120-180-360 kişilik gruplardan herhangi birini tercih edebilirsiniz. Şimdi sıra fonunuzu ne zaman kullanacağınızı belirlemekte. Son teslim tarihi belirleme gününde noter huzurunda yapılan çekilişle tarihiniz netleşecek. Fon teslim tarihiniz belirlendikten sonra teslimat tarihinizde ihtiyacınız olan tutarı kullanabilirsiniz. Fon teslimatı yapıldıktan sonra taksitleriniz sabitlenir, artık kolayca borcunuz bitene kadar kendi ödemelerinizi yapabilirsiniz. Taksitlerin düzenlemesinin ardından normal vade sayınız faiz ve vade farkı ya da kira yardımı olmadığı için kısa zamanda biter."

2018 SONUNDA 20 ŞUBE HEDEFİ

İlk etapta Merkez Anadolu şubesi, Gebze, Konya ve Yenibosna şubeleriyle faaliyete başladıklarını kaydeden Kolo, "Hepsi sektörün deneyimli isimlerinden oluşan çalışma arkadaşlarıyla başladığımız bu yolda, yıl sonu itibariyle 20 şube hedefimiz bulunmaktadır. Bunlardan öncelikli olanlarımız, İstanbul Ümraniye, Ankara, Bursa, Gaziantep ve İzmir’dir diğer illerimiz ve İstanbul şubelerimiz de bunları izleyecektir. İlk yılımız için 10 milyon liralık bir yatırım planımız bulunmaktadır" dedi.

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