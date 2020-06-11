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Faiz oranlarındaki 1 puanlık indirim 1iyatlarda 0.77 artışa neden oldu

Gayrimenkul sektörünün dijitalleşmesi konusunda öncü olan GABORAS’ın CEO’su Kurtuluş Altun, düşürülen faiz oranları sonrasında piyasada yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Altun, Türkiye’de her faiz indiriminde, 1 puanlık indirim karşısında fiyatlarda 0,77 oranında artış görüldüğünü söyledi.

EKONOMİ 11.06.2020, 14:04 11.06.2020, 14:13 Murat Aydın
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Faiz oranlarındaki 1 puanlık indirim 1iyatlarda 0.77 artışa neden oldu

Gayrimenkul sektörünün dijitalleşmesi konusunda öncü olan GABORAS’ın CEO’su Kurtuluş Altun, düşürülen faiz oranları sonrasında piyasada yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Altun, Türkiye’de her faiz indiriminde, 1 puanlık indirim karşısında fiyatlarda 0,77 oranında artış görüldüğünü söyledi.

Gayrimenkul teknoloji ve ticaret platformu GABORAS, gayrimenkul sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. GABORAS CEO’su Kurtuluş Altun, insanların pandemi sonrasında şehir hayatından ziyade sosyal alanlara sahip konutlara yöneldiğini vurgulayarak hazırlanan ekonomik paketle oluşan piyasayı değerlendirdi.

FİYAT ARTIŞI TAHMİNLE DEĞERLENDİRİLMEMELİ

Hazırlanan ekonomik paketle beraber özellikle emlak sektöründe fiyatların arttığı yönündeki söylentileri yorumlayan Kurtuluş Altun, gayrimenkulde kaydileşmeye gidilmediği sürece bu tarz söylemlerin olacağını ve oluşturulan bu zannın sektörü kötü yönde etkileyeceğini söyledi.

Burada görevin devletten ziyade odalara ve STK’lara düştüğünü söyleyen Altun, “Talepteki artışla beraber maliyetlerdeki artış da öne çıktı. Şu an da sektörde zan ile hareket etme söz konusu. Sektörden çok fazla ekmek yiyen insan var. Bu fiyat artışlarının sebebinin ifşa edilmesi gerekiyor” dedi.

Bundan önceki faiz indirimlerinde yaşanan fiyat artışlarına dikkat çeken Altun, “Önceki dönemlere baktığınız zaman her 1 puanlık faiz indiriminde 0.77 oranında fiyatlarda artış olduğunu görüyoruz. Bu bizim ülkemizde refleks olarak yerleşmiş durumda. Aynı zamanda maliyetlerde çok ciddi artışlar oldu. Pandemi döneminde talep olmadığı için üreticiler bunu fiyatlara yansıtamamıştı. Şu anki artışta bu maliyetlerin de etkisini de görüyoruz” dedi.

HERKES ALTERNATİF BİR YAŞAM ALANI İSTİYOR

Türkiye genelinde yatırım alanlarına baktığımız zaman büyük şehirler yerine insanların kırsal alanları tercih ettiğini söyleyen Kurtuluş Altun, “Yatırım fırsatlarının Ege Bölgesi’nde yoğunlaştığını görüyoruz. Bin 500’den fazla yerel ağ temsilcimizle sürekli temas halindeyiz. Onlardan aldığımız veriler ışığında bankalardaki faiz indirimiyle beraber insanlar yatırım yapmak ya da ellerindeki evleri yükseltmek istiyorlar. Özellikle Ege Bölgesi için büyük şehirlerde yaşayan insanlar ikinci bir yaşam alanları olsun istiyor. Yurtdışından da çok yüksek talep aldığını söyleyebiliriz” dedi.

AVRUPA’NIN GÖZÜ TÜRKİYE’DE

Programa Almanya’dan canlı bağlantı ile katılan COOPTR Genel Müdürü Fatih Şenel Avrupa’da yaşayan insanların Türkiye’de gayrimenkul sahibi olma konusunda istekli olduklarını söyledi. Özellikle Orta Avrupa’da olan bu talebin Türkiye’nin doğal güzellikleri ve kurda gerçekleşen yükseliş olduğuna vurgu yapan Şahin, Almanya’nın Türkiye’ye sınırları kapatmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye, pandemiye karşı savaşta çok etkili bir yol izledi. Buna rağmen Avrupa Birliği’nde yer almadığı için sınırlar açılmadı. Ancak birçok Avrupa ülkesinde durumun kötü gidişatına rağmen sınırlar açıldı, turizm tekrar başladı. Türkiye-Almanya arasında diplomatik süreç devam ediyor. Biz de burada yaşayan Türkler olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İlk etapta bir basın toplantısı düzenleyerek sesimizi duyurduk. Ayrıca bir imza kampanyası başlattık. Eğer yine netice alamazsak Almanya’nın değişik şehirlerinde protestolar gerçekleştireceğiz. Bu uygulama çifte standarttır.”

#konut #kredi #faiz
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