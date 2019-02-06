"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"

ABD'de Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, Fed'in faiz kararı öncesinde, ABD'nin ekonomik görünümüne ilişkin daha çok netliğe gereksinimi olduğu uyarısı yaptı.



ABD'nin ekonomik görünümünde netleşmenin de aylar alabileceğinin altını çizen Kaplan, "Ekonomik görünüm ve finansal koşullardaki gelişmeler biraz daha netleşene kadar, federal kaynaklara uygulanan faiz konusunda daha fazla adım atmaktan uzak durmanın, sabırlı davranmanın Fed için daha uygun olacağına inanıyoruz" dedi.



Sözlerini, "Ekonominin durumu konusunda daha fazla netliği 2019'un ilk yarısında görmemizi bekliyorum" diye sürdüren Kaplan, enflasyonun durumu değerlendirildiğinde Fed'in faizler konusunda gelecek birkaç ayda sabırlı olma lüksü bulunduğunu da vurguladı.



Kaplan, Fed'in bilanço daraltma planını ekonomik ve finansal koşulları temel olarak değiştirmeye açık davranmasının oldukça uygun olacağını ekledi.



Bunun yanında Fed, "büyük bankalara stres testini daha şeffaf hale getirmek" için harekete geçti ve finansal kuruluşlara portföylerinin potansiyel ekonomik şoklar altında nasıl performans gösterecekleri konusunda daha fazla bilgi sağladı.



Bankalar, 2019 yılında yapılacak stres testlerinde Fed'in bankaların bilançolarını test etmek için kullandığı modeller hakkında daha fazla bilgiye sahip olacaklar. Buna göre, 2019 stres testinde uygulanacak en ağır senaryoda, işsizlik oranının mevcut yüzde 4.0 olan düzeyinden yüzde 10'a çıkması ve kurumsal krediler ile gayrimenkul piyasalarında gerilimin tırmanması da yer alacak.