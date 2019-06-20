Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Faiz indirimi beklentileriyle erken işlemlerde Dow Jones yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Temmuz’da faiz indirimine gidebileceği yolundaki beklentilerin ardından ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde yükseldi. Fed, Çarşamba günü yapılan Federal...

Faiz indirimi beklentileriyle erken işlemlerde Dow Jones yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Temmuz’da faiz indirimine gidebileceği yolundaki beklentilerin ardından ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde yükseldi.
Fed, Çarşamba günü yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası politika faizini sabit tutmasına rağmen, Fed Başkanı Jerome Powell yakın gelecekte faiz indirimine gidilebileceğine işaret etti. Politika faizi kararının ardından yaptığı açıklamada Powell, “Çoğu katılımcı, daha uyumlu bir politika yaklaşımının güçlendiğini görmeye başladı” dedi. Powell’ın açıklamalarının ardından piyasalarda görülen yukarı yönlü eğilimin yanında, ABD 10 yıllık hazine tahvilleri en son 2016’da görülen en düşük düzeyine geriledi.
Gelişmelerin ardından Wall Street’te erken işlemlerde Dow Jones 151 puan yükselirken, S&P 500 yüzde 0.66 ve Nasdaq yüzde 1.05 arttı. Aynı zamanda TSİ 11:18’de euro dolar karşısında yüzde 0.64 değer kazanarak 1,1296 dolardan işlem gördü.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328