Faiz indirimi beklentileriyle erken işlemlerde Dow Jones yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Temmuz’da faiz indirimine gidebileceği yolundaki beklentilerin ardından ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde yükseldi.

Fed, Çarşamba günü yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası politika faizini sabit tutmasına rağmen, Fed Başkanı Jerome Powell yakın gelecekte faiz indirimine gidilebileceğine işaret etti. Politika faizi kararının ardından yaptığı açıklamada Powell, “Çoğu katılımcı, daha uyumlu bir politika yaklaşımının güçlendiğini görmeye başladı” dedi. Powell’ın açıklamalarının ardından piyasalarda görülen yukarı yönlü eğilimin yanında, ABD 10 yıllık hazine tahvilleri en son 2016’da görülen en düşük düzeyine geriledi.

Gelişmelerin ardından Wall Street’te erken işlemlerde Dow Jones 151 puan yükselirken, S&P 500 yüzde 0.66 ve Nasdaq yüzde 1.05 arttı. Aynı zamanda TSİ 11:18’de euro dolar karşısında yüzde 0.64 değer kazanarak 1,1296 dolardan işlem gördü.

