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Faik Açıkalın Yapı Kredi Genel Mürdürlüğü'nden ayrılıyor

İstanbul, 27 Aralık () - Yapı Kredi, bankanın Genel Müdürü olan Faik Açıkalın'ın yönetim kurulu üyeliği, murahhas üyelik ve genel müdürlük görevlerinden 29 Aralık itibarıyla kendi isteği ile emekli olarak ayrılacağını açıkladı....

Faik Açıkalın Yapı Kredi Genel Mürdürlüğü'nden ayrılıyor

İstanbul, 27 Aralık () - Yapı Kredi, bankanın Genel Müdürü olan Faik Açıkalın'ın yönetim kurulu üyeliği, murahhas üyelik ve genel müdürlük görevlerinden 29 Aralık itibarıyla kendi isteği ile emekli olarak ayrılacağını açıkladı. Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı da olan Açıkalın bu görevinden de ayrılıyor.
Yapı Kredi'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yeni genel müdür olarak ise Garanti Bankası Genel Müdür Vekili Gökhan Erün'ün atanması için BDDK'ya başvurulacağı belirtildi. KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"H. Faik Açıkalın'ın Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği, Murahhas Üyelik ve Genel Müdürlük görevlerinden 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle kendi isteği ile emekli olarak ayrılacak olması nedeniyle Bankamızın 27 Aralık 2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile;
"Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15 Ocak 2018 tarihi itibari ile Gökhan Erün'ün toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363ncü maddesi hükmü doğrultusunda geçici olarak seçilmesine ve Murahhas Üye olarak görevlendirilmesine;
"Aynı tarih itibariyle Gökhan Erün'ün Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak atanabilmesini teminen BDDK'ya başvurulmasına ve 7 iş günü içinde olumsuz cevap alınmadığı takdirde göreve atanmasına;
"Yeni Genel Müdür göreve başlayıncaya kadar Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili Niccolo' Ubertalli'nin Genel Müdürlüğe vekalet etmesine;
"Gökhan Erün'ün 15 Ocak 2018 tarihi itibari ile Genel Müdür unvanı ile göreve başlaması ile birlikte İcra Kurulu Üyesi ve Başkanı, Kredi Komitesi Asıl Üyesi ve Başkanı olarak atanmasına
karar verilmiştir."
Koç Holding'den KAP'a yapılan açıklamada da, Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı Açıkalın'ın görevinden ayrılacak olması nedeniyle, Bankacılık ve Sigorta Grubu şirketlerinin bu tarihten itibaren CEO Levent Çakıroğlu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

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