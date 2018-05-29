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'Faeroy' denize indirildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA'nın Altınova ilçesindeki Tersan Tersanesi'nde, Norveç firması 'Torghatten Nord' için üretilen 3 feribottan sonuncusu 'Faeroy', düzenlenen törenle denize indirildi. Norveç'in en büyük lojistik...

'Faeroy' denize indirildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA'nın Altınova ilçesindeki Tersan Tersanesi'nde, Norveç firması 'Torghatten Nord' için üretilen 3 feribottan sonuncusu 'Faeroy', düzenlenen törenle denize indirildi.
Norveç'in en büyük lojistik firmalarından 'Torghatten Nord' için Altınova Tersan Tersanesi tarafından inşa edilen 3 feribottan sonuncusu 'Faeroy' da düzenlenen törenle denize indirildi. Törene AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Özatabak, Yalova İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek, AK Parti Yalova milletvekili adayı Ahmet Büyükgümüş ve davetliler katıldı. Misafirleriyle tek tek ilgilenen Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Paksu, "Ülkemiz adına, tersanemiz adına gururlu bir günü yaşıyoruz" dedi. 
Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu ise tersanelerinde 3 bin işçinin çalıştığını belirterek, "Tüm çalışanlarımız ekip ruhuyla hareket ederek, bu başarıları elde ediyoruz. 3 kardeşin sonuncusunu denize indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel eserin ortaya çıkmasında katkısı olan tüm arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu. 
'ZAMANINDA TESLİM ÖNEMLİYDİ'
Torghatten Nord CEO'su Torkild Torkildsen de törene katılan tüm misafirlere ve özellikle Tersan Tersanesi çalışanlarına teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Bu proje bizim şirketimiz için çok büyük önem taşıyor. Bu gemiler Norveç’in en büyük sularında görev yapacak. Bizim için en önemli konu, projelerin zamanında teslim edilmesiydi. Bundan dolayı Tersan Tersanesi'ne teşekkür ediyorum."
Konuşmaların ardından 'Faeroy' isimli feribotun kurdelesi Torghatten grup şirketlerinin CEO'su Mr. Brynjar Forbergskog tarafından kesilmesiyle denize indirme töreni tamamlandı.

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