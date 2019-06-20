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"Facebook’un Libra’ya ilişkin soruları yanıtlaması gerekiyor"

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – ABD Temsilciler Meclisi, Facebook’un, inceleme yapılana kadar, kripto para birimi Libra ile ilgili çalışmaları durdurması gerektiğini açıkladı. Facebook’un Salı günü tanıttığı kripto para...

"Facebook’un Libra’ya ilişkin soruları yanıtlaması gerekiyor"

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – ABD Temsilciler Meclisi, Facebook’un, inceleme yapılana kadar, kripto para birimi Libra ile ilgili çalışmaları durdurması gerektiğini açıkladı.
Facebook’un Salı günü tanıttığı kripto para birimi Libra ve dijital cüzdanı Calibra’ya yönelik eleştiriler devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi, söz konusu kripto para birimi hakkında bir inceleme yapılana kadar Facebook’a operasyonlarını durdurma çağrısı yaparken, CNBC’de yer alan habere göre bir meclis üyesi “Bu konu üzerinde birçok soru var, bilgilendirilmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Crypto News’da yer alan habere göre ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Facebook’un söz konusu tanıtım öncesi Fed dahil olmak üzere birçok kurumla görüştüğünü belirtti ve ekledi:
“Facebook’un dünya genelinde birçok yasa yapıcıyla planlarını tartışmak üzere bir araya geleceğini düşünüyorum ve tabi ki buna biz (Fed) de dahiliz. Facebook’un projesini ileriye taşıması durumunda yaptırımsal açıdan güvenliğe yönelik oldukça yüksek beklentilerimiz olacak.”
ABD’de Temsilciler Meclisi ve Fed’in yanında ABD Senatosu Bankacılık Komitesi de Libra’ya ilişkin Temmuz’da bir oturum düzenleneceği duyurdu.
ABD’nin yanında TASS haber ajansına göre Rusya parlamentosu finansal komitesi başkanı Anatoly Aksakov, Libra’nın yüksek bir ihtimalle Rusya’da yasaklanacağını söyledi.
Facebook’un en büyük piyasalarından biri olan Hindistan’da yaptırım engeline takılabileceği belirtilirken, TechCrunch’da yer alan bir haberde dijital cüzdan Calibra sözcüsü “Libra blockchainı küresel olacak fakat söz konusu teknolojinin nerede ve ne zaman kullanılabileceğine emanet cüzdan hizmeti sağlayıcıları karar verecek. Calibra, ABD’nin yaptırım uyguladığı ve kripto para birimlerinin yasaklı olduğu ülkelerde hizmet veremeyecek” dedi. Söz konusu haberde, Calibra’nın Çin ve Hindistan’da hizmet veremeyeceği ve ABD yaptırımlarına maruz kalan Kuzey Kore ve İran’da da muhtemelen kullanılamayacağı öne sürüldü.

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