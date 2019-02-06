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Facebook’tan Messenger’da mesajların silinmesine izin veren güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat () – Sosyal medya devi Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger’da, ikili veya grup sohbetlerinde yazılan bir mesajın gönderilmesinden sonraki 10 dakika içinde silinebilmesine olanak sağlayan bir güncelleme...

Facebook’tan Messenger’da mesajların silinmesine izin veren güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat () – Sosyal medya devi Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger’da, ikili veya grup sohbetlerinde yazılan bir mesajın gönderilmesinden sonraki 10 dakika içinde silinebilmesine olanak sağlayan bir güncelleme yayınladı.
Söz konusu güncelleme kapsamında kullanıcılar yazılan mesajın üzerine basılı tutup “herkes için kaldır” seçeneğiyle yazdıkları mesajları silebilecek. Ürün direktörü Anna Iskikian, karşı taraftaki kullanıcıların mesajların silindiğini görebileceğini söylerken, mesajın ayrıca sadece kullanıcı için silinmesine olanak sağlayan “kendin için kaldır” seçeneği de olduğunu ve güncellemenin iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılmak üzere piyasaya sürüldüğünü belirtti.
Güncellemenin duyurulmasının ardından Facebook hisseleri yüzde 1.61 artışla hisse başına 171.98 dolara yükselerek, 4 Eylül’den bu yana görülen en yüksek düzeyine ulaştı. Geçen ay gündemde yer alan fakat onaylanmayan bir raporda da şirketin bütün mesajlaşma uygulamalarına uçtan uca kriptolama uygulaması getireceği iddia edilmişti.

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