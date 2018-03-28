Facebook’ta “veri ve gizlilik kontrollerine” erişim kolaylaşıyor

İstanbul, 28 Mart () - Facebook, insanların platformdaki gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol olanağı sağlamalarını kolaylaştıracak bir dizi yeniliği hayata geçirmeye başladığını açıkladı.

Mark Zuckerberg geçen hafta platformun geleceği ile ilgili atılacak bazı önemli adımları duyurmuştu. Bu adımların önemli bir parçası olarak Facebook, insanların gizlilikleri üzerinde daha çok kontrol olanağı sağlamalarını kolaylaştıracak yeniliklerini duyurdu. Yapılan güncellemelerle insanların Facebook’un veri ve gizlilik kontrolü ayar ve araçlarına erişmeleri çok daha kolay hale gelecek.

Facebook Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada duyurulan yeniliklerden bazıları şöyle:

"Daha kolay bulunabilir ve kullanılabilir kontroller: Mobil cihazlardaki ayarlar menüsü baştan sona yenilendi. 20 farklı ekrana yayılmış ayarlar yerine artık bunların hepsi tek bir yerden erişilebilir hale geldi. Buna ek olarak, hangi bilgilerin uygulamalarla paylaşılıp paylaşılamayacağının net olarak anlaşılabilmesi için, güncel olmayan ayarlar da temizlendi.

"Yeni ‘Gizlilik Kısayolları’ menüsü: Gizlilik Kısayolları menüsü, verilerinizi daha kolay kontrol etmenize ve kontrollerin nasıl çalıştığına dair açıklayıcı bilgilere ulaşabilmenize olanak sağlıyor. Artık bu deneyim daha görsel, net ve kolay bulunabilir hale geldi. Bu menü sayesinde:

Hesabınızı kolayca daha güvenli hale getirebilirsiniz: Hesabınıza iki faktörlü doğrulama gibi daha fazla koruma katmanı ekleyebilirsiniz. İki faktörlü doğrulamayı etkin hale getirdiğinizde, biri tanımadığınız bir cihazdan hesabınıza erişmeye çalıştığında sizden bu kişinin siz olduğunu teyit etmeniz istenir. Kişisel bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz: Ne paylaştığınıza bakabilir ve isterseniz silebilirsiniz. Buna paylaştığınız ya da ifade bıraktığınız içerikler, gönderdiğiniz arkadaşlık istekleri ve Facebook’ta yaptığınız aramalar da dâhildir. Paylaşımlarınızı ve kişisel bilgilerinizi kimlerin gördüğünü yönetebilirsiniz: Facebook’ta paylaştıklarınızın sahibi sizsiniz ve paylaşımlarınızı ya da kişisel bilgilerinizi kimlerin gördüğü gibi konuları kolaylıkla yönetebilirsiniz.

“Facebook verilerinizi bulmak, indirmek ve silmek için araçlar: Yeni “Bilgilerinize Erişin” aracı ile artık paylaşımlarınıza, bıraktığınız ifadelere, yaptığınız arama ve yorumlara güvenli bir biçimde erişebilecek ve onları yönetebileceksiniz.

“Haber kaynağınızdaki ya da profilinizdeki bir paylaşımı ya da bilgiyi silmek için de bu aracı kullanılabileceksiniz. Buna ek olarak Facebook ile paylaştığınız verileri (yüklediğiniz fotoğraflar, hesabınıza eklediğiniz kişiler, zaman tünelinizdeki gönderiler vb. gibi) indirmek ve hatta başka bir servise taşımak da çok daha kolay hale gelecek.”

Önümüzdeki günlerde yeni güncellemeler gelecek

Verilerinizi nasıl topladığını ve kullandığını size detaylı ama kolay anlaşılır bir dille anlatmanın da kendi sorumluluğunda olduğunu belirten Facebook, önümüzdeki haftalarda Facebook’un hizmet koşullarında yapacağı ve insanlara olan bağlılığını içeren güncellemeler sunacak.

Aynı zamanda Facebook, veri politikalarını da güncelleyerek hangi verileri topladığını ve onları nasıl kullandığını da daha açık ve anlaşılır hale getirecek. Şirketten yapılan açıklamada bu güncellemeler şeffaflık için olacağı – verileri toplamak, kullanmak ya da paylaşmak adına yeni haklar kazanmak için olmadığı vurgulandı.

Önümüzdeki haftalarda Facebook, Mark Zuckerberg’in açıkladığı diğer konularda da daha fazla yenilik ve güncellemeyi duyuracak. (Fotoğraflı)