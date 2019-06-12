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Facebook Londra merkezinde 500 yeni pozisyon açıldığını duyurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () – ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook, yıl sonuna kadar Londra’daki merkezi için 500 kişinin işe alınacağını duyurdu. Facebook’un Londra ofisinde 100’ü yapay zeka alanında olmak üzere...

Facebook Londra merkezinde 500 yeni pozisyon açıldığını duyurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () – ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook, yıl sonuna kadar Londra’daki merkezi için 500 kişinin işe alınacağını duyurdu.
Facebook’un Londra ofisinde 100’ü yapay zeka alanında olmak üzere açılan pozisyonların, ağırlıklı olarak şirketin spamlerle mücadele etme ve personel güvenliğini koruma gibi çeşitli alanlarda hizmet veren “Toplum Entegre” ekibi için oluşturulduğu belirtildi. Söz konusu yeni pozisyonlar, şirketin ABD dışındaki en büyük mühendislik merkezindeki iş gücünü üç binin üzerinde artıracak.
Söz konusu gelişme, şirketin kullanıcılara mobil cihazlarında kullandıkları uygulamalarla ilgili bilgi karşılığında para ödediği yeni uygulamasına piyasaya sürmesinin ardından geldi. Study adı verilen uygulamanın Google Play Store’da kullanıma sunulduğu ve yakın zamanda da iOS’ta yer alacağı belirtildi.

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