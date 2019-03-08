Facebook aşı karşıtlığına ilişkin içeriği kısıtlıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Mart () – ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, platform üzerinde aşı karşıtlığına ilişkin içeriğin ve aşı karşıtlığıyla ilgili “yanlış bilgiler” içeren grupların reklam vermesinin yasaklanacağını duyurdu.

Şirketin yayınladığı açıklamaya göre Facebook alınan önlemler kapsamında, aşı karşıtlığı ile ilgili “yanlış bilgiler” paylaşan gruplar ve sayfaların sayılarının kısıtlanacağını ve platformdaki arama motorunda söz konusu hareket ile ilgili aramalarda bu grupların öneriler kısmında yer almayacağını duyurdu. Aşı karşıtlığı içeriği ayrıca, Instagram’ın Keşfet bölümünden de kaldırılacak.

Facebook açıklamasında, şirketin söz konusu yeni politikasını Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin verilerine dayandırdığı belirtildi.