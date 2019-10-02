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Fabrikalar Cubebox ile 24 saat operatörsüz çalışabiliyor
Tezmaksan, fabrikaları daha akıllı hale getirmek için tasarlayıp geliştirdiği Cubebox ve yeni programı CAD CAM'ı (Robocam) tanıttı. Robot Yatırımları Zirvesi’nde tanıtılan Cubebox, fabrikaların 24 saat operatörsüz çalışmasına olanak...
EKONOMİ 02.10.2019, 13:21
Tezmaksan, fabrikaları daha akıllı hale getirmek için tasarlayıp geliştirdiği Cubebox ve yeni programı CAD CAM'ı (Robocam) tanıttı. Robot Yatırımları Zirvesi’nde tanıtılan Cubebox, fabrikaların 24 saat operatörsüz çalışmasına olanak tanırken, Robocam ise robotlu makineleri kontrol ediyor.
Şirket cirosunun yüzde 2’sini Ar-Ge'ye ayırdıklarını, yalnızca son dönemde gerçekleştirdikleri Cubebox, Robocam ve diğer otomasyon sistemleri için 1 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, katma değeri yüksek ürünler için bunun gerekli olduğunu ekledi.
Tezmaksan'dan yapılan açıklamaya göre, Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’nde yeni ürünü Cubebox ile yeni programı Robocam sektör profesyonellerine tanıtıldı.
Açıklamada, "Fabrikaların operatörsüz çalışmasına olanak tanıyan, özellikle gece vardiyalarında üretici şirketlere yüzde 50 verimlilik sağlayan Cubebox, standart yapısıyla da tüm CNC tezgahlarla uyumlu çalışıyor. Şirketlere özel robot sitemlerinden yüzde 20 daha uygun fiyata gelen Cubebox, sadece bir günde kurulup devreye alınabiliyor. Ayrıca bu sistem ile robot programlama bilgisine ihtiyaç duymadan parça değişimi de yapılabiliyor" denildi.
Şirket cirosunun yüzde 2’sini Ar-Ge'ye ayırdıklarını, yalnızca son dönemde gerçekleştirdikleri Cubebox, Robocam ve diğer otomasyon sistemleri için 1 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, katma değeri yüksek ürünler için bunun gerekli olduğunu ekledi.
Tezmaksan'dan yapılan açıklamaya göre, Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’nde yeni ürünü Cubebox ile yeni programı Robocam sektör profesyonellerine tanıtıldı.
Açıklamada, "Fabrikaların operatörsüz çalışmasına olanak tanıyan, özellikle gece vardiyalarında üretici şirketlere yüzde 50 verimlilik sağlayan Cubebox, standart yapısıyla da tüm CNC tezgahlarla uyumlu çalışıyor. Şirketlere özel robot sitemlerinden yüzde 20 daha uygun fiyata gelen Cubebox, sadece bir günde kurulup devreye alınabiliyor. Ayrıca bu sistem ile robot programlama bilgisine ihtiyaç duymadan parça değişimi de yapılabiliyor" denildi.
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