FAA: Boeing 737 MAX testlerinin tamamlanması iiçin bir süre yok

ABD Federal Havacılık Yönetimi’nden (FAA) yapılan açıklamada Boeing 737 MAX tipi uçakların uçuş güvenliği testlerinin tamamlanması için bir süre olmadığı belirtildi ve uçakların uçuş izinlerinin hükümetler tarafından verilmesi gerektiğine işaret etti.

FAA açıklamasında detaylı bir inceleme yürütüldüğünü ve bu sürecin belirli bir sürede değil tüm kontrollerin tamamlanmasına bağlı olduğu ve önceliğin uçuş güvenliği ifade edildi.

Boeing’in 737 MAX tipi uçakları için, toplam 346 kişinin hayatını kaybettiği iki uçak kazası sonrasında, Mart ayından bu yana uçuş yasağı uygulanıyor.