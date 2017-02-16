!f Yarın "Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler" sergisi açılıyor

İstanbul, 16 Şubat () - !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin yeni bölümü !f Yarın kapsamında "Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler" sergisi 17 Şubat Cuma günü açılıyor.

Samsung Electronics Türkiye'nin sponsorluğunda 17-26 Şubat tarihlerinde Bomontiada, Alt Sanat Mekânı’nda izleyicilere açılacak Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler sergisi kapsamında ziyaretçiler, son yılların en fazla ses getiren 13 filmin bir çoğunu Samsung Gear VR deneyimi ile ücretsiz olarak izleyebilecek.

Küratörlüğünü yönetmen ve sanal gerçeklik dünyasının yön belirleyici merkezlerinden MIT Media Lab araştırmacılarından Deniz Tortum’un üstlendiği Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler Sergisi’nde son yılların en iddialı eserleri bir araya geliyor.

Sinemaseverler !f Yarın Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler Sergisi kapsamında Samsung Gear VR aracılığıyla;

• Ben, Philip ile bilimkurgu yazarı Philip K. Dick’in suretinin kullanarak yaratıldığı Phil adlı “Android”in gözünden geleceğe bakabilecek.

• Felluce Kuşatması ile Felluce’de sokaklarında çekilmiş ilk 360 derece VR deneyimini yaşayabilecek.

• Göçebeler ile göçebe toplulukların günlük yaşamlarına tanıklık edebilecek.

• Hayvanların Gözünden ile ormandaki 4 farklı canlı türünün gözünden ormanları keşfedebilecek.

• 6x9 ile bir tecrit hücresine girip, tecritin sebep olduğu psikolojiyi anlayabilecek.