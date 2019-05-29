EY - Yöneticilerin yüzde 87’si yapay zekaya yatırım planlıyor

İstanbul, 29 Mayıs () - Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Ernst & Young’ın (EY) son araştırması, ABD’li CEO ve iş dünyası liderlerinin yüzde 87’sinin bu yıl ağırlıklı olarak yapay zekâya yatırım yapacağını ortaya koydu.

EY’nin ABD’li 500 CEO ve iş dünyası lideri ile yaptığı görüşmeler sonucu oluşturulan Yapay Zekâ Araştırması’nın sonuçlarına göre ABD’li üst düzey yöneticilerin yüzde 85’i teknolojiye duyduğu güvenin yükseldiğini ve yapay zekâ konusunda iyimser olduğunu belirtirken, katılımcıların yüzde 87’si de şirketinin 2019 yılında yapay zekâya yatırım yapacağını söyledi. Bunun yanında katılımcıların neredeyse yarısı, Çin’i ABD’de yapay zekânın gelişimi karşısındaki en büyük engel olarak görüyor.

CEO’lar ABD’nin yapay zekâ yarışında Çin’in gerisinde kalacağından endişeli

Araştırma sonuçları, ABD’li CEO’ların yapay zekâ konusunda iyimser bir tutum sergilemelerine rağmen ABD’nin küresel yapay zekâ yarışında Çin’in gerisinde kalacağından endişe duyduklarına işaret ediyor. Yöneticilerin yarısından fazlası olmak üzere yüzde 52’si ABD’nin küresel yapay zekâ yarışını önde götürdüğünü belirtirken, yüzde 50’si de en iyi uzun vadeli yapay zekâ stratejisine ABD’nin sahip olduğunu söyledi. Yöneticilerin yüzde 47’si ise Çin’i ABD’de yapay zekânın gelişimi karşısındaki en büyük engel olarak gördüğünü belirtti.

Kamu-özel sektör işbirlikleri yapay zekânın büyümeyi teşvik etmesini sağlayacak

EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya (CESA) Gelişmekte Olan Teknolojiler Danışmanlık Hizmetleri Lideri Alper Karaçar, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“CEO’lar ve yönetim kurullarının teknolojinin şirketler üzerindeki gerçek etkisini görmesiyle birlikte yapay zekâya ilginin yükseldiğini gözlemliyoruz. Büyüme ve verimlilik odaklı bu ilgi, şirketlerin yapay zekânın benimsenmesinde küresel bir yarışa girmesine neden oldu. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ konusunda rekabet avantajına sahip olmayı hedefleyen şirketlerin yapay zekâ odaklı eğitim programları hayata geçirmeleri önem taşıyor. Bununla birlikte kamu ve özel sektör arasında gerçekleştirilecek işbirlikleri de yapay zekânın büyümeyi teşvik etmesini sağlayacaktır.”

Yapay zekâ dönüşümünde gelecek üç yıl kritik

Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 82’si yapay zekânın şirketlerini gelecek üç yıl içinde önemli bir ölçüde dönüştüreceğini öngörüyor. Yapay zekânın güvenirlik, tutarlılık ve süreklilik alanlarında şirketlerin ve çalışanların performansını yükseltmesi bekleniyor. (Fotoğraflı)