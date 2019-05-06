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Eximbank ve İş Bankası’ndan gençlere ihracat destek kredisi

İstanbul, 6 Mayıs () - Türk Eximbank ve Türkiye İş Bankası genç girişimci ihracatçılara yönelik desteğin artırılması için “Genç Girişimci İhracat Destek Kredisi” protokolünü imzaladı. Türk Eximbank ve Türkiye İş Birliği arasındaki...

Eximbank ve İş Bankası’ndan gençlere ihracat destek kredisi

İstanbul, 6 Mayıs () - Türk Eximbank ve Türkiye İş Bankası genç girişimci ihracatçılara yönelik desteğin artırılması için “Genç Girişimci İhracat Destek Kredisi” protokolünü imzaladı.
Türk Eximbank ve Türkiye İş Birliği arasındaki söz konusu protokolün imza töreni Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ve İş Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Karakılıç’ın katılımıyla yapıldı.
Türk Eximbank, İş Bankası işbirliğiyle sunulan “Genç Girişimci İhracat Destek Kredisi” kapsamında SÖİK kredilerinde öncelikli kullanım sağlanacak. Söz konusu krediden, kredi talep tarihinden itibaren en çok beş yıl önce kurulmuş olmak, yüzde 51 veya daha çok paya sahip ortağı 20-45 yaş aralığında bulunmak ya da pay oranı yüzde 20-50 arasında olan ortaklarından en yüksek paya sahip ortağı 20-45 yaş aralığında bulunan genç girişimci ihracatçılar yararlanabilecek.
Söz konusu kredi kapsamında, şirket başına 100 bin lira ve 500 bin euro veya dolar olmak üzere lira bazında toplam 100 milyon lira, YP bazında 200 milyon dolar destek sağlanması hedefleniyor. Genç girişimci ihracatçılara, lira bazında geçerli SÖİK vade ve faiz/kâr payı oranlarından, YP bazında da 25 baz puan faiz indirimi sunuluyor.
Türk Eximbank aynı zamanda kadın girişimci ihracatçılara yönelik desteğin kapsamını genişleten bir protokol de imzaladı. Türk Eximbank’ın kadın girişimcilere özel olarak sunduğu ve QNB Finansbank’a kaynak sağlanması ile hayata geçen kredi programı Garanti Bankası, İş Bankası ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) arasında imzalanan "Kadın Girişimci İhracat Destek Kredisi" protokolü ile genişletildi.

“Genç girişimci ve kadın girişimci ihracatçılarımıza sunduğumuz destek ile ülkemizin ihracatı güçlenecek”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek imza töreninde yaptığı konuşmada söz konusu işbirliğinin Türkiye’nin ihracatını güçlendirmek, ihracat pazarlarını çeşitlendirmek için bir fırsat penceresi yarattığını belirtti. Şimşek, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Ülkemizde orta ve uzun vadede sürdürülebilir, güçlü bir büyümenin sağlanabilmesi için de ihracatın artırılması son derece kritik. İhracatçılarımızın dünyaya açılarak ekonomimizde yarattıkları katma değer bizler için çok kıymetli bir yere sahip. Türk Eximbank ile işbirliğimizin kadın girişimcilerin, genç girişimcilerin ülke ekonomisi için daha iyi sonuçlara ulaşmasına vesile olacağına inanıyor, protokollerin hayırlı olmasını diliyorum.” (Fotoğraflı)

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